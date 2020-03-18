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陳時中宣布加強境管限制外國入境 柯文哲：政策是對的
中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中宣布，明天凌晨零時起，非本國籍人一律限制入境，必要時才放行，且非本國人入境一律居家檢疫14天。民眾黨主席柯文哲今天赴民眾黨立院黨團開黨政會議前受訪表示，這是措施是對的。
柯文哲說，目前台灣的確診病例，這三天從確診6個、8個、到10個，3天之內增加24位確診，其中又是境外感染進來的占絕大多數，所以昨天下午台北市副市長黃珊珊有公開說過，建議要比較嚴格的邊境管制，所以目前這個措施應該是對的。
至於是否該延長時間？柯文哲說，決定政策要按照實際的狀況決定，本國人說要回來，沒有理由擋住，所以應該先限制外國籍的，然後在未來時間應是看疫情變化，所以這是動態的，但面對一天增加6個、8個、10個確診做出這反應是對的。
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