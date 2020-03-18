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補法源漏洞 綠委促總統發布緊急命令
中央流行疫情指揮中心日前宣布高中以下師生禁出國令，引發法源不足爭議。多位綠委今天表示，總統應發布緊急命令。
民進黨立委高嘉瑜表示，台灣現行法令很多不足的地方，無論限制醫護人員出國、限制高中以下學生出國，在目前法律沒有授權情況下，會引發爭議，因此希望蔡總統針對疫情發緊急命令，補充法令不足的地方，讓疫情指揮中心有更充分授權做準備。
高嘉瑜說，紓困條例第七條緊急處置授權指揮官全權處理，無限上綱空白授權可到甚麼程度，有很大爭議；憲法保障人民居住遷徙自由，對基本人權限制時，要用嚴格法律定之，這樣空白授權跟憲法牴觸爭議，過去也有被宣告違憲例子，未來衍生國賠、憲政爭議官司，這時候需要法令完備，避免後續爭議。
民進黨立委蔡易餘表示，現行的「傳染病防治法」與剛通過的防疫條例都賦予行政機關在傳染病發生時，可以限制人民財產使用、人身自由的對應措施，但這僅屬於法律的位階，若要更高度限縮人民自由，還是要回歸到憲法23條的相對應規定，需要總統用更高度政治上措施，也就是發緊急命令，來讓整個限縮人民自由、出國旅行的法令更完備，以因應疫情需要。
民進黨立委許智傑表示，雖然防疫當下沒辦法每個法令具足，由指揮官陳時中宣布防疫措施是可接受的，但若有緊急命令提供法源會更完備；不需要採修法形式，緊急命令就可以處理，但什麼時候是最恰當時機，還是要由總統府來研究。
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