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影／防疫法律授權充足 總統府：目前無頒布緊急命令考量
境外移入的新冠肺炎確診案例日漸增加，行政院拍板禁止大學以下師生禁止出國，隨即引發無法源依據的爭議，因此有立委建議中央應頒布緊急命令，總統府發言人丁允恭今天(18日)上午回應，「在適恰的時候，政府會採取適恰的作為，但是目前尚無頒布緊急命令的考量」。
丁允恭解釋，現在「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例」及「傳染病防治法」等法律，在法律的授權上都還是充分的。媒體追問，武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情到什麼程度，才會考量發布緊急命令，丁允恭說得在法律授權不足，且造成防疫工作無法進行時才會考慮，但他強調目前沒有這樣的狀況，因此沒有相關考量。
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