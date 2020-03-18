快訊

已婚議員遭爆私會女官員 王浩：協助共同輔導失婚友人

張榮發獨留遺產給張國煒遺囑有效 法院判決理由曝光！

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／防疫法律授權充足 總統府：目前無頒布緊急命令考量

聯合報 / 記者徐宇威 林雍琁／台北即時報導
政府禁止高中以下師生出國，引發外界質疑缺乏法源依據，建議總統蔡英文直接發布緊急命令，完備程序。總統府發言人丁允恭上午表示，「在適恰的時候，政府會採取適恰的作為，目前尚無頒布緊急命令的考量」。記者徐宇威／攝影
政府禁止高中以下師生出國，引發外界質疑缺乏法源依據，建議總統蔡英文直接發布緊急命令，完備程序。總統府發言人丁允恭上午表示，「在適恰的時候，政府會採取適恰的作為，目前尚無頒布緊急命令的考量」。記者徐宇威／攝影

境外移入的新冠肺炎確診案例日漸增加，行政院拍板禁止大學以下師生禁止出國，隨即引發無法源依據的爭議，因此有立委建議中央應頒布緊急命令，總統府發言人丁允恭今天(18日)上午回應，「在適恰的時候，政府會採取適恰的作為，但是目前尚無頒布緊急命令的考量」。

丁允恭解釋，現在「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例」及「傳染病防治法」等法律，在法律的授權上都還是充分的。媒體追問，武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情到什麼程度，才會考量發布緊急命令，丁允恭說得在法律授權不足，且造成防疫工作無法進行時才會考慮，但他強調目前沒有這樣的狀況，因此沒有相關考量。

新冠肺炎 丁允恭 會考

延伸閱讀

綠委提修法 盼2022鄉鎮市長改官派

新冠肺炎防疫升高！異地辦公 府院規畫中

部會首長異地辦公 行政院：已在規劃 選定地點

中央防疫升級／總統府進出量體溫 政院不跟進

相關新聞

影／防疫法律授權充足 總統府：目前無頒布緊急命令考量

境外移入的新冠肺炎確診案例日漸增加，行政院拍板禁止大學以下師生禁止出國，隨即引發無法源依據的爭議，因此有立委建議中央應頒...

總統發布緊急命令？府方人士：疫情未失控 還沒有討論

新冠肺炎疫情延燒，蔡英文總統是否將依憲法第43條及憲法增修條文第2條第3項，發布緊急命令，府方人士表示，評估疫情狀況仍在...

安內、築防火牆、打空戰…拆彈三招 韓國瑜迎戰罷韓

四十萬罷韓連署書已送進高雄市選委會，外界預估罷韓投票六月登場。罷韓關鍵倒數三個月，高雄市長韓國瑜也有拆彈三步驟，步步為營。

江啟臣首波人事令 國民黨祕書長李乾龍 葉壽山掌組發會

國民黨主席江啟臣上任逾一周，昨天終於發布第一波黨務人事命令，此次改組未設副主席，祕書長由新北市前黨部主委李乾龍擔任，副祕書長有五位，其中前立委李彥秀為專任，前立委柯志恩、顏寬恒、台南市黨部主委謝龍介及政治大學國際事務學院副院長黃奎博均為兼任。

觀察站／首波人事未脫地方派系、同溫層 江啟臣能真正改變國民黨體質嗎？

國民黨二○二○敗選後，江啟臣在世代交替的聲浪中當選黨主席，黨內的新人事布局備受期待。不過，第一波公布的人事，包含祕書長、副祕書長等人皆在預料之中，並無太多新意，雖然符合江世代傳承的布局，但仍未脫地方派系與同溫層。江所承諾的「敢變」是否能真正「啟程」，接下來三個月將是重點觀察期。

陳時中宣布加強境管限制外國入境 柯文哲：政策是對的

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中宣布，明天凌晨零時起，非本國籍人一律限制入境，必要時才放行，且非本國人入境一律居家檢疫1...

補法源漏洞 綠委促總統發布緊急命令

中央流行疫情指揮中心日前宣布高中以下師生禁出國令，引發法源不足爭議。多位綠委今天表示，總統應發布緊急命令。

陸啟動大外宣計畫 蘇巧慧籲「輿論戰」政府也超前部署

新冠肺炎疫情延燒全球，台灣至今也有77例確診個案。民進黨立委蘇巧慧今在立法院質詢時表示，中國已開始進行「大外宣」計畫，對...

不捨台灣孩子滯英 桃市議員盼政府協調增開班機

歐洲新冠肺炎疫情嚴峻，桃園市議員舒翠玲女兒在英國求學，昨天緊急改票將於27日搭機返台，舒說，更多的台灣學生想回台，卻買不...

【重磅快評】以色列想師法台灣 「眾神」如何回應？

就在蔡政府乃至部分網友極力向全球行銷台灣抗疫「眾神」及「神跡」之餘，根據中央社報導，以色列總理尼坦雅胡表示，以國打算運用...

「中國對滯留摩洛哥者行統戰」外交部：努力助國人回家

受新冠肺炎疫情影響，北非摩洛哥15日無預警關閉國門，使得台灣七個旅遊團104人滯留當地。我國外交部表示，第一時間已聯繫協...

高市國民黨團批罷韓者不顧疫情 籲挺韓者不要討論罷韓

高雄市議會國民黨團今天上午開記者會呼籲挺韓民眾以高雄防疫為重，多宣傳高雄市長韓國瑜2年多來的施政，目前不要討論第三階段罷...

熱門新聞

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。