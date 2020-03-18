影／防疫法律授權充足 總統府：目前無頒布緊急命令考量

國民黨二○二○敗選後，江啟臣在世代交替的聲浪中當選黨主席，黨內的新人事布局備受期待。不過，第一波公布的人事，包含祕書長、副祕書長等人皆在預料之中，並無太多新意，雖然符合江世代傳承的布局，但仍未脫地方派系與同溫層。江所承諾的「敢變」是否能真正「啟程」，接下來三個月將是重點觀察期。

2020-03-18 01:04