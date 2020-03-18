陸啟動大外宣計畫 蘇巧慧籲「輿論戰」政府也超前部署

新冠肺炎疫情延燒全球，台灣至今也有77例確診個案。民進黨立委蘇巧慧今在立法院質詢時表示，中國已開始進行「大外宣」計畫，對外宣稱犧牲自己，為全球爭取到二個月時間等說法，她希望衛福部除了防疫外，也應各部會動起來，對輿論戰也超前部署。

衛福部長陳時中今出席立法院衛環委員會進行書面報告並備詢，因10時30分指揮中心將召開記者會宣布新措施，陳時中進行完書面報告後便請假離席，由衛福部次長何啟功代答。

蘇巧慧質詢何啟功時時，先問到「部長有沒有好好睡覺？」讓在場莞爾。她說很高興聽到陳時中在離開前，說要更加強邊境管制，但國際間如馬來西亞等15國都已採取國境封閉措施，台灣的步調不能緩。

另外，很多在外國的台灣人與留學生都很想回來，蘇巧慧問何是否有掌握將有多少人回台？及回台後的措施？何啟功表示，昨起已開始對所有國外回台者，居家檢疫14天，今天還要開始溯源，把好的工具用在居家檢疫上。

蘇巧慧表示，隨著疫情發展至今，除歐美已大爆發外，也到資訊站、輿論戰的局勢，如中國在疫情趨緩後，卻開始進行大外宣計畫，對外宣稱為犧牲自己，為全球爭取到二個月控制時間、並推廣中國防疫模式、推動防疫援助，但中國疫情真的控制了嗎？她認為相當推卸責任。

此外，台大公衛學院將在4月召開國際防疫線上論壇，召集所有公衛組織討論應變措施，雖然是民間發起，但希望政府提供協助，並將防疫作為提供外文版，讓世界看見台灣。