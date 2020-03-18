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不捨台灣孩子滯英 桃市議員盼政府協調增開班機

聯合報 / 記者張裕珍／桃園即時報導
桃園市議員舒翠玲女兒在英國求學，昨天緊急改票將於27日搭機返台，舒說，更多的台灣學生想回台，卻買不到機票，身為父母相當不捨且擔心，希望政府協調增加班機，「把想回台的孩子儘速帶回來」。記者張裕珍／攝影
桃園市議員舒翠玲女兒在英國求學，昨天緊急改票將於27日搭機返台，舒說，更多的台灣學生想回台，卻買不到機票，身為父母相當不捨且擔心，希望政府協調增加班機，「把想回台的孩子儘速帶回來」。記者張裕珍／攝影

歐洲新冠肺炎疫情嚴峻，桃園市議員舒翠玲女兒在英國求學，昨天緊急改票將於27日搭機返台，舒說，更多的台灣學生想回台，卻買不到機票，身為父母相當不捨且擔心，由於英國民生物資四處被大搶購，孩子像「無資源的難民」，希望政府協調增加班機，「把想回台的孩子儘速帶回來」。

舒翠玲說，不少亞洲學生在英國都相當恐慌，急著買機票，自己昨天替在英國求學的女兒改機票，「27日以前都沒機位」，最後花了1萬2300元手續費，幫女兒機票改到27日，但還是有一些學生都買不到，「不敢說希望政府包機，但希望協調航空公司增加班機」，讓孩子盡快回來。

舒也提到，英國人無戴口罩習慣，亞洲人戴口罩上街易遭辱罵，女兒1名同學也是桃園人，有一天騎單車上街，因為戴口罩，就被黑人潑水辱罵，讓其他人「即便有口罩也不敢戴」，不只安全受威脅，物資也不足夠，很多地方都買不到雞蛋、衛生紙與吐司，更不要說乾洗手、酒精等房物資，「孩子真的很可憐！」

舒也提到，英國教育部對停課沒有一致性規定，像是女兒就讀的伯明罕城市大學就沒停課，孩子一顆心忐忑不安，「到底要回來還是不回來」，就擔心學業泡湯，且英國佛系防疫策略，讓孩子像沒有資源的難民，很多問題都無法得到最新的資訊。

舒翠玲為人父母，面對疫情格外焦慮「每個爸媽都希望孩子盡快回來」，也擔心孩子的宿舍生活因為空間狹小且共用廚房，會有感染風險，難怪劍橋大學也在昨天臨時宣布將孩子移出宿舍，更不捨孩子隻身在國外，「擔心課業受影響，又很擔心疫情威脅健康」，內外煎熬。

桃園市議員舒翠玲女兒在英國求學，她女兒同學搭機全副武裝，就怕感染。圖／舒翠玲提供
桃園市議員舒翠玲女兒在英國求學，她女兒同學搭機全副武裝，就怕感染。圖／舒翠玲提供

新冠肺炎 COVID-19

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