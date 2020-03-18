不捨台灣孩子滯英 桃市議員盼政府協調增開班機

歐洲新冠肺炎疫情嚴峻，桃園市議員舒翠玲女兒在英國求學，昨天緊急改票將於27日搭機返台，舒說，更多的台灣學生想回台，卻買不到機票，身為父母相當不捨且擔心，由於英國民生物資四處被大搶購，孩子像「無資源的難民」，希望政府協調增加班機，「把想回台的孩子儘速帶回來」。

舒翠玲說，不少亞洲學生在英國都相當恐慌，急著買機票，自己昨天替在英國求學的女兒改機票，「27日以前都沒機位」，最後花了1萬2300元手續費，幫女兒機票改到27日，但還是有一些學生都買不到，「不敢說希望政府包機，但希望協調航空公司增加班機」，讓孩子盡快回來。

舒也提到，英國人無戴口罩習慣，亞洲人戴口罩上街易遭辱罵，女兒1名同學也是桃園人，有一天騎單車上街，因為戴口罩，就被黑人潑水辱罵，讓其他人「即便有口罩也不敢戴」，不只安全受威脅，物資也不足夠，很多地方都買不到雞蛋、衛生紙與吐司，更不要說乾洗手、酒精等房物資，「孩子真的很可憐！」

舒也提到，英國教育部對停課沒有一致性規定，像是女兒就讀的伯明罕城市大學就沒停課，孩子一顆心忐忑不安，「到底要回來還是不回來」，就擔心學業泡湯，且英國佛系防疫策略，讓孩子像沒有資源的難民，很多問題都無法得到最新的資訊。