【重磅快評】以色列想師法台灣 「眾神」如何回應？

就在蔡政府乃至部分網友極力向全球行銷台灣抗疫「眾神」及「神跡」之餘,根據中央社報導,以色列總理尼坦雅胡表示,以國打算運用反恐追蹤技術與局部封鎖經濟措施,「會採取類似台灣的作法」,對抗這個「看不見的敵人(指新冠肺炎)」。

尼坦雅胡並未說得很明白,但根據其說法推測,台灣這個「神跡」即是「網路監控科技」。尼坦雅胡並表示,以國很快就會開始動用一直以來為對抗恐怖主義所使用的數位工具,且因這類措施可能侵犯隱私,會先取得司法部同意;他以往都避免把這樣的工具用在民眾身上,但現在別無選擇。

由於中央社的報導主軸是「以色列想師法台灣」,也引起不少人質疑台灣究竟有何反恐高科技值得以國「師法」?尤其尼坦雅胡的原話是,類似科技已在台灣測試,明顯取得很大的成功,以色列則是「one of the only countries」有這個能力而且將要用它,甚至引發是否「以國已與台灣政府合作率先在台灣展開測試」的無限聯想。

或因翻譯問題,是否有如此「跨國國安合作」仍待證據說話,唯根據尼坦雅胡的說法,很顯然台灣已採行了網路數位監控科技來監控相關人士行蹤,而這些做法是有可能侵犯隱私且須取得司法部門同意的;以色列隱私專家更直指此科技可回溯感染者足跡、接觸者等等,顯然遠非公發「監控手機」可比擬。

中央流行疫情指揮中心自1月29日起對居家隔離者採取公發手機監控,拒拿、擅離最高罰30萬。不過此公發監控手機根本不是什麼高科技,它只是利用電信基地台範圍有限原理,若居家隔離者未帶手機或在大樓裡走動,仍將成防疫漏洞。因此根據當時報導,警政署「將動用現有科技資源」來避免隔離者鑽防疫漏洞。

不禁想請問已被拱上神壇的眾神,尼坦雅胡說的「在臺灣測試過的」監控技術就是指公發監控手機?如果是,如此低科技如何反恐?如果不是,所謂警政署「將動用現有科技資源」又是指什麼?又是否已向法院取得了相關令狀?

抗疫人人有責,非常時期也該採取非常手段,卻仍有其規範與界線。人民可以、也該為防疫犧牲部分隱私,卻不能不明不白地任政府恣意而為啊!