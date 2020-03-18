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民政至鄰里通報時間差 何啟功：已e化、未來滾動式處理
新冠肺炎疫情嚴峻，立委吳斯懷今提及有里長反映，幾天後才得知里內有居家檢疫對象訊息，有三天時間差，擔憂通報慢恐成破口。衛福部次長何啟功表示，相關檢疫資料，除紙本外也增加e化的線上填寫申報，希望在24小時內鍵入，讓資訊到位，未來也將滾動式處理。
吳斯懷今早在立法院衛環委員會進行質詢時表示，基層的防疫破口恐造成社區感染，他接到很多里幹事電話，說社區防疫現在有時間差，居家隔離是衛生單位通報、居家檢疫是民政單位通報，從民政單位通報到村里長，有三天時間差，如他昨天去桃園、台南查訪都有這現象，希望從中央到地方都能注意。
他說，有案例被通知居家隔離，三天以後里幹事才知道。那相關家人有無戴口罩、公共設施參加的活動等若未管控，就有社區感染疑慮，他希望政府在不同系統角度上更整合，讓通報機制不產生時間差。
何啟功表示，相關檢疫資料的落差或找不到人，其實在早期用紙本或民眾填寫資料不全是可能發生，不過現在已加入填報e化，並已達60至70％使用率，通知時間上也有進步，從三天可望縮短到24小時以內，讓相關資料與資訊，快速從衛生單位傳達到民政單位，進而傳到村里基層。
吳斯懷建議，除e化作為外，若相關經費不夠，可由紓困條例的經費多撥補部分，以人力、電話聯繫等補強居家檢疫可能的漏洞。何啟功表示，未來也將滾動式處理此問題。
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