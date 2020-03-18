「中國對滯留摩洛哥者行統戰」外交部：努力助國人回家
受新冠肺炎疫情影響，北非摩洛哥15日無預警關閉國門，使得台灣七個旅遊團104人滯留當地。我國外交部表示，第一時間已聯繫協助可能帶離國人的管道。
外交部長吳釗燮表示，滯留摩洛哥的旅行團共計七團、104人，我國接獲摩洛哥鎖國訊息後即立即協調洽訂航班座位；駐法國代表處於第一時間向還有飛摩洛哥的三家航空公司洽詢，目前仍持續洽詢可能帶離國人的管道。
吳釗燮表示，中國確實對於滯留摩洛哥的當地國人進行統戰，他們於摩洛哥大使館聲稱願意協助帶離摩洛哥，但旅行社及國人都了解其背後目的。駐法代表處將加倍努力，幫助國人回家。
另在秘魯，有17團旅行團、共135人滯留當地，目前已協助將國人安置於旅館內，也協調當局將國人帶離。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言