高市國民黨團批罷韓者不顧疫情 籲挺韓者不要討論罷韓

高雄市議會國民黨團今天上午開記者會呼籲挺韓民眾以高雄防疫為重，多宣傳高雄市長韓國瑜2年多來的施政，目前不要討論第三階段罷韓投票要不要投。黨團也呼籲中央選舉委員會和高雄市選委會，要依法處理罷韓團體在罷韓第1階段提議和第2階段連署可能涉違法的部分，以維選務公權力。

對於國民黨團所言，發起罷韓之一的台灣基進由新聞部副主任張博洋反駁，指這是國民黨、高雄市政府打壓罷韓團體的「產業鏈完美分工」，並批國民黨議員用公家資源開記者會，不為公眾利益，只向特定群眾喊話，到底誰才是政治算計非常明顯。

國民黨團總召曾俊傑、議員陳麗娜、陳玫娟、李眉蓁、曾麗燕、黃香菽、李雅靜、陳麗珍、鄭安秝等今天的記者會以「守護高雄停、看、聽」為題，促挺韓民眾「別被罷團率著鼻子走」、「協助宣揚市政績效就是挺韓」。陳麗娜說，這場記者會是黨團和國民黨高雄市黨部商議之後決定辦理。

陳麗娜說，不知道罷韓團體到底關不關心防疫，但韓國瑜和高雄市政府目前都是以防疫為優先，有些挺韓的民眾最近在討論第三階段投票要不要去投，黨團籲請挺韓民眾停止討論，現在還在第二階段連署書查對，黨團和黨部之後會有一些對策，盼挺韓者協助市府以防疫為優先。

曾俊傑表示，過去的選舉是每4年選兩次，也就是地方選舉和總統大選，可是罷韓團體在市長選舉不久，就發動罷韓，要讓高雄市2年選4次，希望罷韓人士能回歸市政，不要製造對立。

李眉蓁說，當大家都在防新冠肺炎時，罷韓團體卻要大家連署、還要大家出來投票，不知道他們關心的是什麼？也請民眾不要把個人資料拿給他人，因為罷免連署如果不是自己連署，可能涉及偽造文書。

國民黨團向中選會、高雄市選委會喊話，要秉公處理罷韓團體有無違反選舉罷免法，包括連署送蛋糕、送口罩、設罷韓總部等。

黨團並數數韓國瑜上任不到2年，在路平、治水、防疫、招商和農漁銷售方面的成果，也請市民到黨團索取有韓國瑜多項政績的「與市民有約」小冊子，為韓宣傳市政成果。