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對抗新冠肺炎 台美發表聯合聲明

聯合報 / 記者徐偉真/台北即時報導
為對抗新冠肺炎，外交部長吳釗燮(左)和AIT處長酈英傑發表台美聯合聲明。圖為去年台灣關係法40周年，外交部和AIT共同舉辦記者會時，吳釗燮和酈英傑一起參加記者會的照片。記者徐偉真/攝影
為對抗新冠肺炎，外交部長吳釗燮(左)和AIT處長酈英傑發表台美聯合聲明。圖為去年台灣關係法40周年，外交部和AIT共同舉辦記者會時，吳釗燮和酈英傑一起參加記者會的照片。記者徐偉真/攝影

外交部和美國在台協會（AIT）今天針對新冠肺炎，發表台美聯合聲明，表示將進一步強化美台諮詢，在這樣的夥伴關係下在快篩檢驗試劑的研發等六項項目中合作。

聲明中提到，為了共同對抗新冠肺炎病毒，美台雙方將進一步強化台美諮商與合作機制，在這樣的夥伴關係下，將分享最佳做法，合作進行相關抗疫措施。

聲明指出，抗疫措施包括快篩檢驗試劑的研發、疫苗的研究與生產、藥品的研究與生產、追蹤接觸者相關技術機制與科技、舉行科學家與專家的聯合會議，以及防疫醫療用品及設備的合作與交流，外交部長吳釗燮及AIT處長酈英傑在聲明最後署名。

外交部表示，雙方將在台美密切合作交流的既有成果基礎上，推動更快速以及更多層面的合作，共同維護全人類的健康安全。

新冠肺炎 外交部 AIT

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