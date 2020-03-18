第三趟專機未定 吳斯懷要求「取消註記」讓台商自行返國

武漢台商第三次專機回台，目前時間仍未定。本月第二波武漢專機載回361名滯留武漢的台商和國人，但仍有不少人留在武漢當地；國民黨立委吳斯懷今天要求我疫情指揮中心「取消註記管制」，讓武漢台商自行回國。

對此，衛福部次長何啟功，並沒有正面回應吳斯懷。

目前仍滯留武漢當地的台商名單，都由移民署和指揮中心掌握，並做註記管制，民航局也發函給各航空公司，除專案包機及經核准者，不得搭載管制名單人員返台。

吳斯懷今早在立法院衛環委員會進行質詢時表示，這兩天接到很多台商與辦公室電話，詢問台商第三次專機何時成行，呼籲政府是否能考慮將註記管制取消？

他說當地台商跟他說，已經等了很久，「我們想要回家」。他希望政府效率快一點，要不就是第三次包機，或是把註記消除，讓台商自己可想辦法，從中國其它城市自行搭機回來，不然對同胞來說感覺不好。不過，何啟功並沒有正面回應吳斯懷。

自2月3日第一批武漢台商專機返台以來，台灣共有二波武漢專機返台行動，第一批為2月3日的專機，載回247名台胞及其家屬返台；第二波則是本月10日專機，載回361名滯留武漢的台商和國人。