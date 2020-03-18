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師生出國禁令違憲？ 民眾黨呼籲蔡英文發布緊急命令
新冠肺炎疫情全球大流行，中央流行疫情指揮中心針對高中以下師生出國禁令，引發違憲疑慮。民眾黨立院黨團副總召張其祿呼籲，蔡英文總統應發布緊急命令，就不會有抵觸憲法疑義。
張其祿說，剛通過的紓困特別條例第七條，指揮官為了防治疫情需要，可進行應變處置，但賴香伶及時代力量立委邱顯智都認為，第七條過於空泛、授權不明確應該修法。
張其祿說，以目前的實際狀況看，除師生限制出國，醫護人員也早已被限制，目前實質上，都已經進入緊急命令的實質狀態及作為，加上疫情也不樂觀，蔡總統應該盡快下達緊急命令，由總統扛下來發布緊急命令，就不會有違憲的疑慮。
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