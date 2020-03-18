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總統發布緊急命令？府方人士：疫情未失控 還沒有討論

聯合報 / 記者陳熙文／台北即時報導
府方人士表示，評估疫情狀況仍在掌握之中，總統府尚未做討論，但仍會視疫情發展做決定。圖為新北市政府日前在新店央北青年社宅進行全台首度新冠病毒大規模演習。 本報資料照
府方人士表示，評估疫情狀況仍在掌握之中，總統府尚未做討論，但仍會視疫情發展做決定。圖為新北市政府日前在新店央北青年社宅進行全台首度新冠病毒大規模演習。 本報資料照

新冠肺炎疫情延燒，蔡英文總統是否將依憲法第43條及憲法增修條文第2條第3項，發布緊急命令，府方人士表示，評估疫情狀況仍在掌握之中，總統府尚未做討論，但仍會視疫情發展做決定。

府方人士表示，緊急命令限制很嚴格，其實過去的例子，建國至今發布緊急命令的只有4次，最近一次是921大地震，但疫情目前國內的情況仍在掌控之中，總統府還沒有專門針對發布緊急命令做討論。

是否未來會發布緊急命令，府方人士認為，仍要視疫情的發展情況做評估。目前疫情程度還在控制範圍內，現在的作為仍屬於疫情中心指揮官能夠處理的程度。

府方人士指出，緊急命令目的在於鬆綁，讓政府面臨災變時能夠及時應變，但作為民主國家還是要有所考量。除了緊急命令帶有過去威權時代的色彩，頒布緊急命令也象徵國家的情勢已難以控制，但目前還沒有到這樣的地步，包括物資的增調、分配等都還在掌握中。

針對合憲爭議，府方人士說，疫情中心針對防治疫情所發布的措施，以特殊條例第7條做解釋，是可以通的；而以禁止師生出國為例，仍是呼籲性質大於實質約束性質。

疫情 總統府 新冠肺炎

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