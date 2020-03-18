總統發布緊急命令？府方人士：疫情未失控 還沒有討論

新冠肺炎疫情延燒，蔡英文總統是否將依憲法第43條及憲法增修條文第2條第3項，發布緊急命令，府方人士表示，評估疫情狀況仍在掌握之中，總統府尚未做討論，但仍會視疫情發展做決定。

府方人士表示，緊急命令限制很嚴格，其實過去的例子，建國至今發布緊急命令的只有4次，最近一次是921大地震，但疫情目前國內的情況仍在掌控之中，總統府還沒有專門針對發布緊急命令做討論。

是否未來會發布緊急命令，府方人士認為，仍要視疫情的發展情況做評估。目前疫情程度還在控制範圍內，現在的作為仍屬於疫情中心指揮官能夠處理的程度。

府方人士指出，緊急命令目的在於鬆綁，讓政府面臨災變時能夠及時應變，但作為民主國家還是要有所考量。除了緊急命令帶有過去威權時代的色彩，頒布緊急命令也象徵國家的情勢已難以控制，但目前還沒有到這樣的地步，包括物資的增調、分配等都還在掌握中。

針對合憲爭議，府方人士說，疫情中心針對防治疫情所發布的措施，以特殊條例第7條做解釋，是可以通的；而以禁止師生出國為例，仍是呼籲性質大於實質約束性質。