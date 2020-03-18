跨國企業員工在家上班 旅美金融高階主管：可別想摸魚

美國華府對新冠肺炎疫情的警覺性受到許多批評，但地方政府和民間企業的反應可就敏銳多了。旅居美國20多年、現職金融業高階主管的林小姐說，她住的美國康乃狄克州威爾頓鎮（Wilton, Connecticut），在鎮上出現3個確診病例，其中兩例的感染源不明確時，鎮長毫不遲疑的宣布鎮上公立學校全面停課，關閉公共圖書館，鎮上的私立學校同樣停課，讓學生回家透過網路上課，不讓疫情再擴散。

林小姐說，是不是出現「社區感染」，不是取決於確診病例有多少，是能不能找到確診病例的感染源。美國的作法和台灣不一樣，不完全由中央管控防疫，地方也有一定的權限，她工作的紐約曼哈頓出現確診病例時間比威爾頓早，但可能曼哈頓要考量的問題較多，比威爾頓晚採取防疫措施，疫情也較嚴重，她對威爾頓鎮的防疫魄力相當肯定。

林小姐表示，美國企業防新冠肺炎疫情的速度也比中央政府快，Google、Facebook總部和許多布局全球的大公司先後要全球各地員工採取遠距辦公、遠距開會討論，除非萬不得已，不要會面聚集，至於禁令到什麼時候解除，都要依疫情控制情形再定。

她透露，全球知名大公司的線上辦公可不容摸魚，什麼時候上線、暫時離開多久、做那些公務、什麼時候離線等等，電腦顯示得清清楚楚，總公司都掌握得到。

美國人雖然不太習慣戴口罩，但仍有防疫的緊張感。林小姐說，她看到中國大陸、義大利的疫情，早早請家人去買口罩，找了好多家才買到一盒，向店家預定兩盒，但家人在約定拿口罩當天遲了兩小時去拿，又被買光了！

她表示，約1個月前為了買一些物資，早上7點5分到一家7點鐘開始營業的超市，沒有想到已經有不少人排隊等著購物；進入超市買東西，大家很有默契的「保持距離」，如果拿取同一架上物品，會等前面一個人拿完走開，後面的人才上前去拿取，不像平時會上前並排拿取。