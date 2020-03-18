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香港新增10人確診新冠肺炎 包括兩名空服員
香港過去一日新增10人確診新冠肺炎，其中8人到過歐洲、1人到過美國，累計167宗。
據香港電台報導，新增一名無病徵的25歲男子，是輸入個案密切接觸者；另一名43歲男子，上星期有病徵，屬輸入個案，兩人已送院。一名37歲女空服員，以及一名25歲男空服員亦確診。兩人分別在往返香港與馬德里、及香港與波士頓的航班商務艙工作。
香港衛生防護中心早前公布的3宗初步陽性個案最後亦確診，均為輸入個案，包括21歲到英國留學的男子，他上星期二起有咳嗽，星期日經吉隆坡前晚抵港，在健康申報表呈報病徵，在伊利沙伯醫院留醫。
另一名27歲到英國的留學生，上星期二起有咳嗽，星期日由倫敦返港，在瑪嘉烈醫院留醫；一名24歲在丹麥工作半年的男子，前日經多哈返港，他最近到過巴黎及巴塞隆納旅遊，有流鼻水及喉嚨痛，他在健康申報表有呈報病徵。
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