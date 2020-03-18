快訊

訃聞滿版無人送：義大利疫情絕境「隔離孤獨死」

考生注意！ 大學繁星推薦上午9時放榜 查詢網址看這裡

歐美爆「逃難」潮連商務艙都嘸 林佳龍說盡力協助

聯合報 / 記者曹悅華／台北即時報導
歐美新冠肺炎疫情快速上升，圖為桃機旅客返台接受檢疫審查。本報資料照片
歐美新冠肺炎疫情快速上升，圖為桃機旅客返台接受檢疫審查。本報資料照片

新冠肺炎疫情全球大流行，不僅各國紛紛封城、封國，航班大亂，在外台灣人急著「逃難」返鄉，連商務艙都一票難求。對此，交通部長林佳龍今在立法院接受媒體聯訪時表示，外交部啟動各種協助方案，會視情況，讓留學生先安頓，交通部也會盡力協助。

國籍航空近一周訂票超滿，尤其是商務艙，幾乎優先賣光，不少留學生擔心回不了家。

林佳龍說，新冠肺炎是重大突發健康危機事件，很多國家都停航，這種情形之下外交部會啟動各種協助方案，視情況，讓留學生先安頓，交通部會配合外交部作為。至於大家都希望回到台灣最安全的地方，會盡力協助。

新冠肺炎 外交部 留學生

延伸閱讀

紓困方案2.0 林佳龍：航空至少300億、培訓再加碼

新冠肺炎疫情期間觀光業培訓補助 已通過21案4204人

近乎鎖國、旅遊業崩潰 林佳龍指示研議第二波紓困方案

各國頻鎖國！林佳龍指示推第二版紓困案 擬加碼旅宿業

相關新聞

安內、築防火牆、打空戰…拆彈三招 韓國瑜迎戰罷韓

四十萬罷韓連署書已送進高雄市選委會，外界預估罷韓投票六月登場。罷韓關鍵倒數三個月，高雄市長韓國瑜也有拆彈三步驟，步步為營。

江啟臣首波人事令 國民黨祕書長李乾龍 葉壽山掌組發會

國民黨主席江啟臣上任逾一周，昨天終於發布第一波黨務人事命令，此次改組未設副主席，祕書長由新北市前黨部主委李乾龍擔任，副祕書長有五位，其中前立委李彥秀為專任，前立委柯志恩、顏寬恒、台南市黨部主委謝龍介及政治大學國際事務學院副院長黃奎博均為兼任。

觀察站／首波人事未脫地方派系、同溫層 江啟臣能真正改變國民黨體質嗎？

國民黨二○二○敗選後，江啟臣在世代交替的聲浪中當選黨主席，黨內的新人事布局備受期待。不過，第一波公布的人事，包含祕書長、副祕書長等人皆在預料之中，並無太多新意，雖然符合江世代傳承的布局，但仍未脫地方派系與同溫層。江所承諾的「敢變」是否能真正「啟程」，接下來三個月將是重點觀察期。

歐美爆「逃難」潮連商務艙都嘸 林佳龍說盡力協助

新冠肺炎疫情全球大流行，不僅各國紛紛封城、封國，航班大亂，在外台灣人急著「逃難」返鄉，連商務艙都一票難求。對此，交通部長...

侯友宜：防疫沒有人權線，必要時建議總統發布緊急命令

新北市長侯友宜今天表示，新型冠狀病毒肺炎疫情日漸嚴峻，只能採取更積極更強力的作法，防疫沒有人權線，必要時將建議蔡英文總統...

18歲公民權 盼明年公投

公民團體與跨黨派立委昨天舉行「啟動憲改十八歲公民權入憲座談會」，台少盟秘書長葉大華建議，參採兩階段修憲模式，以十八歲公民參政權修憲案單獨成案，或搭配降低修憲門檻，希望最快二○二一年交付公投複決。

為機要費除罪 蔡易餘「趁亂救扁」？

正值新冠肺炎疫情時期，民進黨立委蔡易餘提案修正「會計法」，擬將國務機要費案除罪，並已在三日完成付委審查，引發「趁亂救扁」質疑。蔡易餘昨回應，提案修法並非要幫前總統陳水扁國務機要費案解套，只是單純希望把法律漏洞補起來。

「總裁批簽」檔案 促轉會限國民黨2周移交

國民黨去年通報的四二八六筆「總裁批簽」檔案，被列為政治檔案須移歸檔案局，雖申請復查，但昨闖關失敗。促進轉型正義委員會昨表示，已駁回該復查申請，並發函要求國民黨將檔案兩周內移歸檔案局，否則依法最高開罰新台幣五百萬元罰鍰。

立委提議我國改英文名棄China 蘇貞昌：不是那麼急

民進黨立委林宜瑾今天在立法院總質詢指出，中華民國的英文名字經常讓國際上誤解，建議改成「Republic of Chunghwa（中華）」，不涉及修憲。不過，行政院長蘇貞昌回應，他認為改英文名不是現在最重要的事，但若要改也不要...

黃奎博任國民黨副秘書長 要先處理政大行政職

國民黨主席江啟臣公布第一波黨務人事，政治大學外交系副教授黃奎博將出任義務職副秘書長，但因黃奎博在政大除教職外，還有行政職...

江啟臣：我是台灣人也是中國人 中華民國共有疆域應遵守

國民黨主席江啟臣今接受前主席洪秀柱護憲保台論壇專訪，這是江啟臣當選後首次接受外界專訪。江啟臣表示，中華民國的固有疆域是明...

聯合國世界水日官網 首度以Taiwan稱呼我國

聯合國1993年起將每年3月22日訂為「世界水日（World Water Day）」，並設置官網倡議水資源保護，我國首度以環保署官方名義及「Taiwan（R.O.C）」國家名稱登上聯合國官網，環保署表示...

熱門新聞

圖表看疫情／西班牙確診破萬例！馬國出現首例死亡 歐盟關外部邊境30天

單日最多！我增10例確診新冠肺炎 皆境外移入病例

疫情全球燒是否宣布禁止入境 陳時中：幾乎了

我國南部大學男大生確診新冠肺炎 曾與同學校外聚餐

新北里長率團出國引眾怒 里長哽咽親回應：下午3點說明

新冠肺炎零確診「破功」 苗栗縣出現首例

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。