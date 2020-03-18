歐美爆「逃難」潮連商務艙都嘸 林佳龍說盡力協助
新冠肺炎疫情全球大流行，不僅各國紛紛封城、封國，航班大亂，在外台灣人急著「逃難」返鄉，連商務艙都一票難求。對此，交通部長林佳龍今在立法院接受媒體聯訪時表示，外交部啟動各種協助方案，會視情況，讓留學生先安頓，交通部也會盡力協助。
國籍航空近一周訂票超滿，尤其是商務艙，幾乎優先賣光，不少留學生擔心回不了家。
林佳龍說，新冠肺炎是重大突發健康危機事件，很多國家都停航，這種情形之下外交部會啟動各種協助方案，視情況，讓留學生先安頓，交通部會配合外交部作為。至於大家都希望回到台灣最安全的地方，會盡力協助。
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