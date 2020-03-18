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侯友宜：防疫沒有人權線，必要時建議總統發布緊急命令

聯合報 / 記者施鴻基／新北即時報導
新北市政府今天臨時召開防疫會議。記者施鴻基／攝影
新北市政府今天臨時召開防疫會議。記者施鴻基／攝影

新北市長侯友宜今天表示，新型冠狀病毒肺炎疫情日漸嚴峻，只能採取更積極更強力的作法，防疫沒有人權線，必要時將建議蔡英文總統發布緊急命令。

侯友宜今天在市政會議之前臨時召開防疫會議，要求市府各單位採取更積極有力的作法。

勞工局長陳瑞嘉表示，東南亞國家幾乎都已通報成為三級防疫國家，將會建議勞動部暫緩還未入境移工入境，已經休假返國的暫不同意入境； 3年期滿須展延移工不需重新聘雇，即時可繼續工作。

教育局長張明文說，師生出國要採更嚴格的掌控，只要出國，返台都要在家休防疫假，明天開始到7月14日，全新北市各校園暫停開放。

侯友宜表示，全世界有233個國家，列入第三級警示國家已經有95國，連歐美的民主國家都採取嚴格的管制，對台灣來說，敵人已經打到門口，應該禁止30天內曾經到過三級警示國家旅客入境，本國旅客返國馬上篩檢。

侯友宜 出國

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