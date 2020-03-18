安內、築防火牆、打空戰 拆彈三招 韓迎戰罷韓

四十萬罷韓連署書已送進高雄市選委會，外界預估罷韓投票六月登場。罷韓關鍵倒數三個月，高雄市長韓國瑜也有拆彈三步驟，步步為營。

他最近重啟直播，砲火全開，再向黑韓產業鏈宣戰。知情人士透露，韓國瑜競選總統時，家裡被黑得烏煙瘴氣，夫人李佳芬相當不滿，「氣到想把高跟鞋丟出去」。

罷韓步步進逼，韓國瑜拆彈第一步先安內，除了穩住市府內部，他也北上列席行政院會，為高雄市民爭取防疫資源，防堵新冠肺炎疫情，高雄市防疫率先一級開設，要讓市民看到守護高雄的決心。

面對罷韓攻勢，韓國瑜不畏戰，他說，就讓市民再做一次選擇，「選擇我們，還是以前的民進黨政府，讓市民做決定。」

拆彈第二步，築防火牆。僅管罷韓團體一再要求高雄市副市長陳雄文迴避，辭去高雄市選委會主委，但陳雄文將堅守防線；對於罷韓連署書，高市選委會將依法行政嚴格審查，若涉造假、代簽，一律以偽造文書移送調查。

民進黨與友軍推動罷韓，議會將是主戰場；四月廿日市政報告、質詢，五月進入總質詢。韓幕僚表示，韓國瑜將站上攻擊手位置，與罷韓行動正面對決。

第三步，韓國瑜最近也重啟直播，全力打空戰。知情人士說，韓國瑜選總統，被抹黑有第三者王小姐，連「私生女」都生了，房產、農舍還被爆料漏報稅、違建，最後，李佳芬的房子、農舍都賣了。

「佳芬姐心裡相當不滿，她又是民代，個性很直，她氣到想把高跟鞋丟出去。」知情人士透露，李佳芬對於家人被抹黑，相當火大，有時候氣到想把高跟鞋丟出去。

韓國瑜聽了趕緊阻止，哄著李佳芬說「人家說妳夫人干政，再丟高跟鞋，人家就說妳夫人打人。」逗得佳芬姐又好氣又好笑。

韓營人士透露，選舉期間，韓國瑜就希望韓冰不要回來，當時有很多情資對韓家人不利，所以刻意把李佳芬的輔選行程安排在國外，「就是怕有危險」。