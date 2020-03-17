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立委提議我國改英文名棄China 蘇貞昌：不是那麼急

聯合新聞網 / 記者丘采薇／台北即時報導
行政院長蘇貞昌。本報資料照片
行政院長蘇貞昌。本報資料照片

民進黨立委林宜瑾今天在立法院總質詢指出，中華民國的英文名字經常讓國際上誤解，建議改成「Republic of Chunghwa（中華）」，不涉及修憲。不過，行政院蘇貞昌回應，他認為改英文名不是現在最重要的事，但若要改也不要以過渡方式為「Republic of Chunghwa」，應用「Republic of Taiwan」，但現在要緊的是把國家及人民顧好。

林宜瑾說，國際上台灣常因為英文名中的「China」被帶衰，引起誤解，容易與中華人民共和國混淆。

蘇貞昌說，他曾陪前總統陳水扁出訪非洲，當時非洲小朋友謝謝扁，一直喊「China」，他有「人情做到墓仔埔」之感。

林宜瑾說，像中華郵政是Chunghwa Post，中華電信是Chunghwa Telecom，若我國英文名改成「Republic of Chunghwa」，會讓國際不再誤解。

蘇貞昌說，他以前當行政院長時，已經改過很多名字，如中華郵政已經改成台灣郵政，第一張郵票是紀念二二八，但之後又被改回來，因那時候朝小野大，另桃園機場本來叫做中正機場，改成台灣桃園機場，這個就成功了，很多東西要改名要有實力，要有全體國人有共識，也有輕重緩急，現在是台灣凝聚的時刻，讓世界看到台灣很棒，全世界都要學習台灣防疫經驗，都是說台灣，改名不是現在最要緊的事，最要緊的是守護國民健康，「改名要有全體國人共識，不是那麼急」。

蘇貞昌 行政院 修憲

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