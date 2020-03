立委提議我國改英文名棄China 蘇貞昌：不是那麼急

民進黨立委林宜瑾今天在立法院總質詢指出,中華民國的英文名字經常讓國際上誤解,建議改成「Republic of Chunghwa(中華)」,不涉及修憲。不過,行政院長蘇貞昌回應,他認為改英文名不是現在最重要的事,但若要改也不要以過渡方式為「Republic of Chunghwa」,應用「Republic of Taiwan」,但現在要緊的是把國家及人民顧好。

林宜瑾說,國際上台灣常因為英文名中的「China」被帶衰,引起誤解,容易與中華人民共和國混淆。

蘇貞昌說,他曾陪前總統陳水扁出訪非洲,當時非洲小朋友謝謝扁,一直喊「China」,他有「人情做到墓仔埔」之感。

林宜瑾說,像中華郵政是Chunghwa Post,中華電信是Chunghwa Telecom,若我國英文名改成「Republic of Chunghwa」,會讓國際不再誤解。

蘇貞昌說,他以前當行政院長時,已經改過很多名字,如中華郵政已經改成台灣郵政,第一張郵票是紀念二二八,但之後又被改回來,因那時候朝小野大,另桃園機場本來叫做中正機場,改成台灣桃園機場,這個就成功了,很多東西要改名要有實力,要有全體國人有共識,也有輕重緩急,現在是台灣凝聚的時刻,讓世界看到台灣很棒,全世界都要學習台灣防疫經驗,都是說台灣,改名不是現在最要緊的事,最要緊的是守護國民健康,「改名要有全體國人共識,不是那麼急」。