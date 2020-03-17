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黃奎博任國民黨副秘書長 要先處理政大行政職
國民黨主席江啟臣公布第一波黨務人事，政治大學外交系副教授黃奎博將出任義務職副秘書長，但因黃奎博在政大除教職外，還有行政職，因此必須先處理學校行政職後，才能到任。
黃奎博是政大外交學副教授並兼國際事務學院副院長。針對國民黨發布黨務人事，他表示，自己在政大兼行政職，依公務人員行政中立法規定，他必須先向學院說明並處理完行政職的問題，才能正式到任協助江啟臣。
黃奎博和江啟臣是政大前、後期學長、學弟，出任國民黨義務副秘書長，將協助江處理國際和兩岸事務，特別是美國和兩岸關係。
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