江啟臣：我是台灣人也是中國人 中華民國共有疆域應遵守

國民黨主席江啟臣今接受前主席洪秀柱護憲保台論壇專訪，這是江啟臣當選後首次接受外界專訪。江啟臣表示，中華民國的固有疆域是明訂在憲法中的，只要没有修憲更動，自然應該遵守。他並表示，自己是台灣人，也是中國人。

洪、江在專訪中達成中華民國憲法是兩岸關係中自我定位的共識，更該是朝野共識，若要變動，就需要修憲；而修憲帶來的後果與代價，政黨與政治人物有責任要講清楚。

洪秀柱表示，中華民國憲法就是一中憲法，憲法所定的國家方向是終極統一，這些方向是身為開國政黨的黨主席要面對的挑戰。

江啟臣表示，中華民國的固有疆域是明訂在憲法中的，只要没有修憲更動，自然應該遵守。他說，要在兩岸和平與人民接受的前提下，捍衛中華民國及大家所珍惜的民主體制。

在身分認同上，江啟臣表示，這些原本就融合在生活與文化上的中華文化傳承，因為被政治化後，使得一些原本毋庸置疑的問題，成為了國家內耗的問題。他更明白表示，自己是台灣人也是中國人。

針對如何號召年輕人，洪、江認為，不是用幾個年輕人就能號召年輕人，就能使其對國民黨產生好感，甚至標準低到只要不討厭國民黨；年輕人對國民黨有負面觀點，主要還是被民進黨貼標籤的問題，意識形態的影響，雖然不是年輕人討厭國民黨主要因素，但是因課綱造成扭曲歷史事實的問題更不能忽視。