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聯合國世界水日官網 首度以Taiwan稱呼我國

聯合報 / 記者吳姿賢／即時報導
針對聯合國官網對於台灣活動的文字說明，為了提升民眾對於水資源、氣候變遷的危機意識，台灣（R.O.C）的環保署將在3月22日至4月22日展開水資源活動。圖翻攝自聯合國世界水日活動官網
針對聯合國官網對於台灣活動的文字說明，為了提升民眾對於水資源、氣候變遷的危機意識，台灣（R.O.C）的環保署將在3月22日至4月22日展開水資源活動。圖翻攝自聯合國世界水日活動官網

聯合國1993年起將每年3月22日訂為「世界水日（World Water Day）」，並設置官網倡議水資源保護，我國首度以環保署官方名義及「Taiwan（R.O.C）」國家名稱登上聯合國官網，環保署表示，現在正值疫情期間，台灣無論醫療或環保都是國際資優生。

聯合國今年「世界水日」主題為水與氣候變遷，並在官網呼籲各國「ACT（行動）」，鼓勵舉辦音樂會、電影欣賞、新聞發布、辯論、展覽、慢跑、遊行等活動，喚起全球民眾對氣候變遷與水資源保護意識。

目前全球有美國、英國、法國、德國等44國響應ACT活動，聯合國也設置專區，用地圖標示這44國舉辦的143個活動，台灣首度與世界各國並列，以「行政院環境保護署 the Environmental Protection Administration of Taiwan （R.O.C.）」的名義登錄。

針對聯合國官網對於台灣活動的文字說明，為了提升民眾對於水資源、氣候變遷的危機意識，台灣（R.O.C）的環保署將在3月22日至4月22日展開水資源活動。

水保處長吳盛忠說，這是聯合國官網第一次出現台灣環保署的官方名稱，為了響應世界水日活動，台灣將結合氣候變遷議題倡導節省水資源。目前疫情期間，不會舉辦多人聚集的活動，但也推薦全台24處河岸淨水設施、親水綠帶，鼓勵民眾打卡抽獎，讓世界知道台灣是全球最安全的地方，也在環保上有很大的建樹。

聯合國 水資源 環保署 台灣

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