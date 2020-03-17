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中火議題上升到「違憲」 經部向盧秀燕「誠懇解釋」

聯合報 / 記者黃有容／即時報導

對於台中市長盧秀燕批行政院宣吿《台中生煤管制自治條例》部分條文無效，是「開民主倒車」，經濟部今（17）日回應，「有爭議的法律遭宣告無效，但減煤的決心沒有改變」。經濟部依然會要求台電，持續做出減煤成績，更指盧秀燕發言對中火議題有諸多事實面的誤解，有三點要「誠懇」向中部鄉親與盧澄清。

經濟部表示，第一，「政院宣告台中生煤條例部分條文無效，等於不准地方政府減煤，讓中部人繼續用肺發電」一說，並不正確。這幾年來，中火減煤有明顯成效，2014年中火用煤量高達1839萬公噸，2019年僅用煤1264萬噸，已經減將近600萬噸。即使經歷生煤條例部分條文宣告無效，台電已經承諾，2020年的生煤用量，還是會比去年更低，不用擔心。

第二，「中央政府要讓中火和用煤大廠燒好燒滿」的說法也不正確。經濟部指出，蔡政府上任後，能源轉型的發展中，就是要以增加天然氣及再生能源發電的方式，將燃煤發電一路減少到2025年的27％。減煤時程表相當明確，也多次對外公開說明2025的能源結構藍圖，不用擔心。

第三，盧秀燕指稱「政院的作為等於同意中火十部機組火力全開」，經濟部認為和實際狀況有落差。經濟部說，事實上中火10部燃煤機組火力全開的天數，在2014年仍有150天，但到2019年，已經降為0天。早在去年，中火10部燃煤機組火力全開天數就已經歸零，「已經徹底告別中火10部燃媒火力全開的日子」，同樣不用擔心。

經濟部表示，正因為盧秀燕長期在台中，應該更能感受中火近年來改善的誠意跟成績。「跟中部人站在同一邊，守護民眾健康，這一點經濟部與盧市長沒有不同」，經濟部也願意繼續一起努力。

中火 盧秀燕

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