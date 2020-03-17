費鴻泰質疑禁高中大學生出國違憲 蘇貞昌搬出憲法23條

中央流行疫情指揮中心昨天宣布，全國高中以下的師生停止出國，到本學期上課日結束為止。教育部今天加碼建議大學生也不要出國，引發違憲爭議。國民黨立委費鴻泰今天在立法院質詢行政院長蘇貞昌，提醒蘇必須完善法律命令，「沒有法源就會變成獨裁國家」。

費鴻泰指出，教育部叫大學生不要出國及禁止高中生出國的法源為何？有無違憲？衛福部說醫護人員不能出國，法源和憲法不符，應該按照憲法增修條文第二條第三項規定，「總統有權得經行政院會議之決議發布緊急命令」，沒有法源就會變成獨裁國家。蘇貞昌則解釋，獨裁是一個人獨，但相關規定是經過立法院通過的法律（紓困特別條例）。

根據「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例」第7條規定，中央流行疫情指揮中心指揮官為防治控制疫情需要，得實施必要之應變處置命令或措施。

費鴻泰指出，法學教授認為有違憲疑慮，但蘇貞昌沒有聽進去嗎，不想去完善這個法律命令嗎？蘇貞昌則再度回應，特別條例第7條說，指揮官得實施必要處置。

費鴻泰說，他不想和蘇貞昌辯得面紅耳赤，現在疫情緊張，無意浪費時間，當法學教授都給誠懇建議，如此才有法源，這是很好的建議，蘇只說立法院授予權力，但破壞憲法給人民的基本自由，這樣好嗎？

蘇貞昌回，憲法就是說，限制人民權力要透過法律，憲法第23條有規定。費鴻泰則追問教育部長潘文忠，「你有權力做這樣的命令嗎？」費也說，「陳時中沒有這樣講，是你講的，媒體問你才說建議，不是嗎，你敢說是教育部命令嗎？」潘文忠回，這是指揮官在記者會正式提出因為疫情需要，因此規定高中以下師生的決定。

費鴻泰說，規定大家都會支持，但法源要完善，很多人都提出這個問題，關乎大家權益，國家可以隨便就不遵守憲法嗎，這合適嗎？蘇貞昌說，沒有隨便，依法做應變之處置。

費再回，防疫當前，希望蘇貞昌莫忘憲法精神，「希望你不要做一個獨裁的院長，還是要守法，現在不敢說是國難，但大家都受到疫情干擾，心裡都很鬱卒，但此刻還是要遵守憲法，給人民保障，保護人民權益好嗎？」