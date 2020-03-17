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綠委爭取 下周二開始配送民營市場防疫口罩
新冠肺炎疫情持續延燒，我國也針對口罩進行實名制政策，民進黨立委黃國書上周與經濟部協調，爭取傳統民營市場納入口罩配售對象，並獲得經濟部回應，預計下周二（3月24日）開始配送民營市場防疫口罩。
黃國書指出，自疫情爆發以來，他每天收到許多市場自治會陳情，要討生活無法排隊買口罩，但同時又很擔心受到感染，因此希望政府能協助。因此自2月19日起，他召開多場協調會，也跟經濟部持續協商解決各種難關，終於在3月3日當天跟經濟部爭取納入公營市場每攤每周6片口罩，每片5元的配售，並在3月14日正式實施配送。但是許多民營市場仍持續跟立委陳情，希望能夠比照公營市場辦理，納入優先配售口罩對象。
黃國書表示，他又再次跟經濟部中部辦公室、台中市政府市場管理科及市場自治會等組織協商討論，希望能夠爭取「民營傳統市場納入經濟部口罩配售」，終於獲得經濟部正面回應，初步同意民營傳統市場有列管並有管委會組織，經濟部同意調配口罩給民營傳統市場。
黃國書指出，今已獲得經濟部正式函文給各縣市政府，調查民有傳統市場及列管攤及場(舖)商所需口罩數量，標準為每一營業日以一片計算，每周配送一次，預計3月24日將開始配送民營市場防疫口罩。
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