影／中和里長回里辦事處 閉口不談何時去檢疫旅館
新北市中和區瓦磘里長林綺芳揪團前往西葡旅遊，今提前返台並在下午5時25分抵達中和里辦事處，林綺芳表示，原訂在旅館進行居家檢疫，但因媒體跟車只好先回里辦事處，事後會在新北市府做聯繫。
林綺芳一邊提行李一邊說，她還是去檢疫旅館，但針對媒體的其他提問，包含何時前往防疫旅館、里民擔心傳染等問題一概不理會。
林綺芳一到里辦事處後，里幹事林昱成即刻向她宣導防疫事項，並進行量額溫等防疫措施。
事後里幹事接受採訪時表示，除了有給林綺芳14天的口罩外、還有新北市居家檢疫關懷包、檢疫事項及新北市長侯友宜給的一封信，另外還給了慈濟贈與的關懷包。針對侯友宜的信件，內容包含感謝對於居家檢疫的犧牲及鼓勵的話語。
對於里長何時前往檢疫旅館？林昱成表示不清楚，並說今天並未收到林綺芳的動向，或是會去哪裡進行居家檢疫，但由於需要暫時代理里長職務，所以在沒有任何的通知下，都在里辦事處附近，剛好在下班時間遇到里長回來，所以才即刻給予居家檢疫關懷包及宣導事項。
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