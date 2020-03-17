費鴻泰問可否禁歐洲人一個月？蘇貞昌交由指揮中心回答

中央疫情指揮中心今天宣布新增10例境外移入病例，其中6人為土耳其旅行團群聚感染。國民黨立委費鴻泰質詢行政院長蘇貞昌，可不可以針對歐洲人暫緩一個月不要來台灣？蘇貞昌回應，「指揮中心有宣布。」

中央流行疫情指揮中心昨天宣布，全國高中以下的師生停止出國，到本學期上課日結束為止。教育部今天加碼建議大學生也不要出國，引發爭議。

費鴻泰指出，為何只敢禁學生出國，不敢禁止外國人來台？歐洲何時限制？最近指揮中心公布境外移入案例，昨天、前天都來自歐洲，今天公布案例也有一半以上都來自歐洲，還是同一個旅行團，歐洲是最危急的地方，很多國家都已經限制歐洲居民在30天之內不要入境，中華民國此刻的內部防疫很好，可不可以針對歐洲人暫緩一個月不要來台灣？

衛福部次長何啟功表示，已經將歐洲列為三級警示地區。蘇貞昌則說，做任何事情都是從防疫角度去看。

費鴻泰追問，「可否拿出你對憲法尊重與否的魄力？」蘇貞昌回，「我始終非常嚴肅基於保護國人保護國家。」

費鴻泰也質疑，行政院有大小眼，標準不一，「不要只對自己的人那麼嚴苛，應該條件一致。」