防疫順時中 民進黨要求黨公職避免組團出國

國民黨立委廖國棟今在立院質詢時質疑，銀行未善盡社會責任嚴格把關，授信寬鬆，導致金融弊案叢生，要求公股銀行將「赤道原則」納入重要授信條件，拒絕授信黑心企業。行政院長蘇貞昌表示，那些不該授信的企業，公股銀行都是本此辦理。

2020-03-17 14:26