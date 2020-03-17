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防疫順時中 民進黨要求黨公職避免組團出國
中央流行疫情指揮中心昨天宣布，全國高中以下的師生停止出國，到本學期上課日結束為止。至於大學生部分，教育部長潘文忠今天表示，日前對大專校院發行政指導，希望大學自治，但防疫要全國統一作法。民進黨也跟進要求黨公職近期避免組團出國旅遊。
民進黨今天表示，新冠肺炎疫情在全球急速蔓延，全球超過十萬人確診，目前台灣疫情多以境外移入為主。卓榮泰日前已要求黨公職於防疫期間應注意行程安排，降低群聚密集性活動。今天中央黨部組織推廣部也正式發文至各縣市黨部及勞工黨部，呼籲黨公職近期應避免組團出國旅遊，不要成為防疫缺口，也減少政府負擔。
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