出任國民黨副秘書長 顏寬恒：承擔國民黨改革重任

國民黨主席江啟臣今發布黨務人事命令，顏寬恒出任副秘書長，對此顏寬恒表示感謝江啟臣的肯定，未來一定會和所有黨務同仁以及全體黨員一同，為了全體國人的福祉而努力，扮演稱職的在野黨，承擔起國民黨改革重任。

顏寬恒表示，江啟臣在本次國民黨主席補選中獲得相當高的得票率，由此可知相當多黨員支持並認同他的理念與抱負。特別在國民黨最低迷、士氣最低落的時候，願意挺身而出，是相當不容易的一件事，因此日前江啟臣在徵詢意見時，他認為在這個時刻國民黨必須放下一切、團結一致，因此也義不容辭答應出任國民黨副秘書長一職，貢獻一己之力。

顏寬恒也表示，專任副秘書長李彥秀，以及柯志恩、謝龍介、黃奎博等3位副秘書長，都是相當傑出且優秀的人才，未來能一同共事，也十分榮幸，且有信心能為國民黨注入新的能量與思維。

顏寬恒說，未來會擔任「承先啟後」的角色，促成不同世代的理解與合作，讓每個世代的黨員，都能在黨內找到屬於自己的寄託，讓世代共融、一起攜手向前。

而自從卸下立委職務後，他仍馬不停蹄在地方深耕，聽取基層心聲、反映民意、深刻檢討，不因職務有所不同而停下腳步，不論擔任任何角色，都會貫徹以民優先、與民同在的宗旨，繼續為民服務。