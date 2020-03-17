快訊

揪團遊西葡引眾怒！里長「不後悔」：不是為了領1萬4

聽新聞
test
0:00 / 0:00

促轉會催國民黨2周內交「總裁批簽」否則最高開罰500萬

聯合報 / 記者賴于榛／台北即時報導
促轉會。本報資料照片
促轉會。本報資料照片

中國國民黨通報的4286筆「總裁批簽」檔案，去年被列為政治檔案須移歸檔案局，雖然申請復查，但今闖關失敗。促進轉型正義委員會今駁回該復查申請，要求國民黨3月30日以前將檔案移歸檔案檔案局，否則依法最高開罰新台幣500萬元罰鍰。

促轉會去年11月將中國國民黨通報的4286筆「總裁批簽」檔案，審定為政治檔案，國民黨隨即申請復查，但促轉會今發函國民黨，確定駁回國民黨提出的復查申請，並要求3月30日以前將檔案移歸檔案檔案局。

促轉會指出，若屆期未完成移歸，將依照促進轉型正義條例第18條第6項規定，開罰新台幣100萬元以上500萬元以下罰鍰。據了解，此案雖然從去年就通知國民黨，但為了讓國民黨有處理的時間，因此抓相對寬鬆的兩周時程。

事實上，國民黨持有的「總裁批簽」檔案，第一階段已有3筆在去年5月1日被審定為政治檔案，除了移轉至檔案管理局保管，檔案數位影像也已公開，

促轉會說，第二階段的4286筆政治檔案，在檔案完成移歸與公開後，將能使各界更清楚了解蔣中正在威權統治時期，身兼政府和國民黨的最高領導人，如何鞏固個人地位，以及政黨如何涉入政府的決策，呼籲國民黨應儘速配合將檔案移歸為國家檔案。

「總裁批簽」是前總統蔣中正在民國39年至64年擔任中國國民黨總裁期間所批示由黨秘書長或秘書長與相關單位主管聯名所上簽呈，促轉會認為，蔣中正當時兼具政府與執政黨最高領導人的雙重身分，批簽雖為政黨內部之公文，但內容實與國防、外交、內政及司法等國家公權力之行使、國家政策形成密切相關。

促轉會指出，透過蔣中正的各種批示或黨務系統所上簽呈的內容，可分析威權統治時期政治、社會、政黨及個人權力運作等脈絡關係，是理解戒嚴體制及動員戡亂體制生成、運作及鞏固的重要檔案，也是威權統治時期「以黨領政」的具體證據，與政治檔案定義相符，故被審定為政治檔案。

國民黨 促轉會 司法 人權

延伸閱讀

國民黨新創舉！中常會試辦以視訊會議進行

李乾龍可望接國民黨秘書長 江啟臣下午公布人事

防疫情擴散 國民黨中常委建議中常會開視訊會議

【重磅快評】公懲會對張天欽出手 楊翠為何沒有怕到

相關新聞

綠委爭取 下周二開始配送民營市場防疫口罩

新冠肺炎疫情持續延燒，我國也針對口罩進行實名制政策，民進黨立委黃國書上周與經濟部協調，爭取傳統民營市場納入口罩配售對象，...

費鴻泰問可否禁歐洲人一個月？蘇貞昌交由指揮中心回答

中央疫情指揮中心今天宣布新增10例境外移入病例，其中6人為土耳其旅行團群聚感染。國民黨立委費鴻泰質詢行政院長蘇貞昌，可不...

影／中和里長回里辦事處 閉口不談何時去檢疫旅館

新北市中和區瓦磘里長林綺芳揪團前往西葡旅遊，今提前返台並在下午5時25分抵達中和里辦事處，林綺芳表示，原訂在旅館進行居家...

立委盼改國名英譯 蘇貞昌：要改也要改成Taiwan

立委建議，國名的英譯可從Republic of China，改為Republic ofChunghwa，與中國區分。行政...

防疫順時中 民進黨要求黨公職避免組團出國

中央流行疫情指揮中心昨天宣布，全國高中以下的師生停止出國，到本學期上課日結束為止。至於大學生部分，教育部長潘文忠今天表示...

促轉會催國民黨2周內交「總裁批簽」否則最高開罰500萬

中國國民黨通報的4286筆「總裁批簽」檔案，去年被列為政治檔案須移歸檔案局，雖然申請復查，但今闖關失敗。促進轉型正義委員...

國民黨新創舉！中常會試辦以視訊會議進行

為落實黨主席江啟臣數位化政策，國民黨中常會明天將首度試辦以視訊會議方式舉行。中常委黃敬平認為，防疫當前，加上數位化、科技...

江啟臣公布國民黨新人事 沒副主席、有5位副秘書長

國民黨主席江啟臣今天發布黨務人事命令，任命中央委員會秘書長李乾龍，專任副秘書長李彥秀，副秘書長柯志恩、謝龍介、顏寬恒及黃...

【重磅快評】悄悄打造赦扁工程 民進黨掛回貪腐印記

疫情吃緊，正當全國上下與新冠肺炎奮戰之際，蔡政府真的很忙，除了趁機強推國土法修法付委、逕行宣布台中市生煤管制條例部分條文...

盧批政院不准減煤 踐踏中部人民健康

「獨裁粗暴，大開民主倒車，倒行逆施，強暴民意機關」，台中市長盧秀燕針對行政院撤銷管制生煤自治條例部分條文，17日利用市政會議開議前，發表措詞極為嚴厲的聲明，指責行政院是為燃煤製造大廠解套，踐踏700萬中部人民健康。放任助長空氣污染，破壞環境生態，這種獨裁集權粗暴的作法，她要表達「嚴重抗議」。

立委提案 公股銀行授信嚴守赤道原則

國民黨立委廖國棟今在立院質詢時質疑，銀行未善盡社會責任嚴格把關，授信寬鬆，導致金融弊案叢生，要求公股銀行將「赤道原則」納入重要授信條件，拒絕授信黑心企業。行政院長蘇貞昌表示，那些不該授信的企業，公股銀行都是本此辦理。

推18歲投票權／台少盟建議2階段修憲 最快明年公投

修憲18歲公民權喊了15年遲無進度，多年積極推動18歲公民權的台少盟秘書長葉大華表示，建議參採兩階段修憲模式，以18歲公民參政權修憲案單獨成案，或搭配降低修憲門檻，並最快在2021年全國公投日交付公投複決，台少盟也呼籲國會應儘速啟動組成「修憲委員會」。

熱門新聞

中和里長揪團爽玩西葡 臉書打卡「1人1排像商務艙」

疫情全球燒是否宣布禁止入境 陳時中：幾乎了

單日最多！我增10例確診新冠肺炎 皆境外移入病例

圖表看疫情／日本首都圈確診病例破百！北極圈也淪陷 一表掌握全球狀況

里長揪團出遊西班牙 指揮中心：這些人領補助會不好意思吧

全球第一砲！菲律賓關金融市場

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。