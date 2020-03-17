促轉會催國民黨2周內交「總裁批簽」否則最高開罰500萬

中國國民黨通報的4286筆「總裁批簽」檔案，去年被列為政治檔案須移歸檔案局，雖然申請復查，但今闖關失敗。促進轉型正義委員會今駁回該復查申請，要求國民黨3月30日以前將檔案移歸檔案檔案局，否則依法最高開罰新台幣500萬元罰鍰。

促轉會去年11月將中國國民黨通報的4286筆「總裁批簽」檔案，審定為政治檔案，國民黨隨即申請復查，但促轉會今發函國民黨，確定駁回國民黨提出的復查申請，並要求3月30日以前將檔案移歸檔案檔案局。

促轉會指出，若屆期未完成移歸，將依照促進轉型正義條例第18條第6項規定，開罰新台幣100萬元以上500萬元以下罰鍰。據了解，此案雖然從去年就通知國民黨，但為了讓國民黨有處理的時間，因此抓相對寬鬆的兩周時程。

事實上，國民黨持有的「總裁批簽」檔案，第一階段已有3筆在去年5月1日被審定為政治檔案，除了移轉至檔案管理局保管，檔案數位影像也已公開，

促轉會說，第二階段的4286筆政治檔案，在檔案完成移歸與公開後，將能使各界更清楚了解蔣中正在威權統治時期，身兼政府和國民黨的最高領導人，如何鞏固個人地位，以及政黨如何涉入政府的決策，呼籲國民黨應儘速配合將檔案移歸為國家檔案。

「總裁批簽」是前總統蔣中正在民國39年至64年擔任中國國民黨總裁期間所批示由黨秘書長或秘書長與相關單位主管聯名所上簽呈，促轉會認為，蔣中正當時兼具政府與執政黨最高領導人的雙重身分，批簽雖為政黨內部之公文，但內容實與國防、外交、內政及司法等國家公權力之行使、國家政策形成密切相關。

促轉會指出，透過蔣中正的各種批示或黨務系統所上簽呈的內容，可分析威權統治時期政治、社會、政黨及個人權力運作等脈絡關係，是理解戒嚴體制及動員戡亂體制生成、運作及鞏固的重要檔案，也是威權統治時期「以黨領政」的具體證據，與政治檔案定義相符，故被審定為政治檔案。