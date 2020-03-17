暴增10例確診創單日新高！皆境外移入
台灣今天單日暴增10例確診，皆境外移入。中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中手持本土及境外移入個案圖表說明。
中央流行疫情指揮中心今(17)日公布國內新增10例境外移入新冠肺炎確定病例，其中案68至70及案73為2女2男，年齡介於20多歲至60多歲，分別居住北部及中部(各2例)，3月4日至13日至土耳其旅遊(與案56、57及案65至67同團)，其中1人無症狀，由衛生單位安排就醫採檢，其他3人發病日介於3月7日至14日，經就醫採檢通報，均於今日確診。該旅行團截至目前共9人確診，已掌握接觸者共148人，將持續針對其他團員及相關接觸者擴大追蹤與採檢。
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