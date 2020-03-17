勸客人別光顧又沒讓店家停業 英國pub業者哀鴻遍野

新冠肺炎疫情籠罩全球，中國官媒央視報導，塞爾維亞、西班牙與菲律賓三國同一天向中國求援；與此同時，中國國家主席習近平與義大利總理孔蒂（Giuseppe Conte）通電話，表示急義方所急、攜手戰疫，一時間形成外國競向中國求援防疫現象，分析稱此成了官媒宣傳素材。

2020-03-17 15:11