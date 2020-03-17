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勸客人別光顧又沒讓店家停業 英國pub業者哀鴻遍野
英國首相強生（Boris Johnson）16日建議民眾避免上pub、俱樂部跟劇場戲院，以免新冠肺炎疫情散播，但未下令業者直接暫停營業。英國啤酒和pub協會發表聲明指出，這是最糟糕的妥協方案。顧客因此不願上門，政府又不下令業者暫停營業，所以業者無法跟保險公司聲請理賠，上千家業者跟數千份工作可能不保，除非政府能夠立刻採取措施。
協會表示，期待政府提出有感的支援方案，像是減稅，協助業者度過難關。
英國政府預計17日宣布紓困方案，協助受到衝擊的業者。
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