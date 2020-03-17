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國民黨新創舉！中常會試辦以視訊會議進行

聯合報 / 記者王寓中劉宛琳／台北即時報導
國民黨中常會明天將首度試辦以視訊會議方式舉行。圖為國民黨黨部。 聯合報系資料照片／記者鄭清元攝影
國民黨中常會明天將首度試辦以視訊會議方式舉行。圖為國民黨黨部。 聯合報系資料照片／記者鄭清元攝影

為落實黨主席江啟臣數位化政策，國民黨中常會明天將首度試辦以視訊會議方式舉行。中常委黃敬平認為，防疫當前，加上數位化、科技化潮流，中常會若能以視訊會議方式進行，並且嘗試進一步將常會內容透過線上直播，將是黨務改革一大創舉。

據常委表示，國民黨已將明天要進行視訊會議的ID通知中常委，為確保會議資訊不外流，明天中常會開始前一小時，會告知進入系統的密碼，若無法前往中央黨部的外縣市常委，就可透會視訊會議同步參加中常會。

據了解，除了黨務相關幹部及中常委外，十五個執政縣市首長也接到通知，邀請執政縣市長以視訊方式參與明天中常會，台東縣長饒慶鈴辦公室已回覆會參與。

黨中央將先以一個月時間試辦常會視訊會議，若成效良好，不排除常態進行，讓黨中央和執政縣市的溝通無阻礙。

黃敬平表示，除了方便外縣市中常委，防疫當前，數位化、科技化的作法也是與時俱進的改革，他對黨中央這項創舉表示肯定。

黃敬平表示，若常會能以視訊方式進行，之前的常委代簽出席會議的陋習就可以廢除，且未來可以考慮比照國會和地方議會，如果不涉機敏事項，常會甚至可以考慮用線上直播方式進行，如此才能更貼近地方和民意，同時擴大黨員的參與感。

中常會 中常委 直播 國民黨

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