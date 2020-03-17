我國南部大學男大生確診新冠肺炎 曾與同學校外聚餐

新冠肺炎疫情持續升溫，南部某國立大學也傳出新冠肺炎確診病例。教育部高教司司長朱俊彰表示，我國第75個案就是南部某大學學生。其曾與兩位同學聚餐過，兩名接觸者已居家隔離。

案75為南部20多歲男性，2月23日至3月8日至德國旅遊，3月8日返國後出現流鼻水症狀，11日自覺嗅覺喪失，13日至診所就醫，因症狀未改善又於16日至醫院就醫，經診斷有肺炎情形故採檢通報，於今日確診。已初步掌握接觸者9人，將持續擴大追蹤。

朱俊彰表示，該男大生自德國返國後有主動說返國史，雖然當時德國還沒列為旅遊疫情建議第三級，但當時就已自主管理14天，而中間發現有些症狀，而採檢，於昨日確診。

朱俊彰表示，該個案從回來到確診，都沒進過校園。不過案75曾與兩位同學聚餐過，並將兩學生相關九門課程師生自主健康管理，並實施教室消毒工作。呼籲誠實申報旅遊史，並學校提供協助，與相關宣布，以及教學銜接。