【重磅快評】悄悄打造赦扁工程 民進黨掛回貪腐印記

疫情吃緊，正當全國上下與新冠肺炎奮戰之際，蔡政府真的很忙，除了趁機強推國土法修法付委、逕行宣布台中市生煤管制條例部分條文無效，綠委還提了會計法修法草案，要將國務機要費除罪化，近期還要再提赦免法修法草案，要賦予總統特赦未定讞案件被告的權力，講白了，就是為陳水扁量身打造，看來，此時的蔡英文已不在意外界觀感了。

蔡英文連任前始終不願對赦扁鬆口，而她的初選競爭對手賴清德則把特赦陳水扁當成主要政見；蔡英文高票連任，民進黨再度完全執政，蔡不僅忘了她四年前承諾的謙卑，現在更忘了權力的節制，竟敲鑼打鼓強推國土法及宣布台中市生煤管制條例部分條文無效，強行輾壓環團、在野黨及地方政府，擔任側翼的綠委則惦惦吃三碗公提案修法救扁，悄悄地把貪腐印記掛回民進黨。

根據週刊報導，綠委在上月底提出會計法修法草案，重點是將國務機要費除罪，此案已在3月3日經立法院院會一讀通過，另外，綠委還將於近期提案修改赦免法，重點是賦予總統特赦未定讞案件被告的權力，如此一來，徹底打通了蔡英文特赦陳水扁的障礙，扁案即使未定讞也能特赦，國務機要費案也因會計法修法除罪而讓陳水扁解套 。

綠委如此積極修法為赦扁鋪路，當然有其各種考量，一來目前舉國上下都專注於防疫，立法院此時修法，不會獲得外界太大的關注；二來，高票連任增強了蔡英文的自信，以前的顧忌不再是顧忌；第三是國民黨敗選後處於重整階段，戰力難以發揮；最後則和蔡英文的強勢副手賴清德有很大關係了。

民進黨總統初選採全民調，蔡英文為了選情考量，始終不願對赦扁鬆口，甚至擺明表示這是總統的權力，也有法律條件要滿足，還要顧及社會觀感；現在蔡英文順利連任，地方選舉還有兩年，民進黨暫無選舉考量，如果綠委在立法院解決法律條件的問題，最後只剩社會觀感一項了，但對蔡英文來說，選前說一套、選後說一套的案例已不勝枚舉，如果赦扁由綠委打頭陣修法，對蔡英文來說，只是事後的順水推舟罷了。

賴清德靠勢獨派，獨派為他不惜逼宮蔡英文，而把赦扁當成初選政見，對賴清德而言僅是禮尚往來而已，賴清德二月間高調出訪白宮，宣示他不甘屈就無聲副手的行事風格，賴清德必定要挑戰2024，但如何向獨派兌現赦扁？不僅是賴清德的課題，蔡英文既然選擇「蔡賴合」，也終究難以迴避。

陳水扁何其精明，看準了風向，近來力推賴清德，即使日前參加民進黨前彰化縣黨部主委賴家雄的告別式，也不忘事後在臉書「蹭賴」，說他提到提早到達，車子停路邊等待，員警示意不能臨停，因為稍後賴清德的車隊會經過，他只好先進場向喪家致意，一旁還放上賴清德照片並打上「阿扁應該特赦」的文字；陳水扁不僅意在提醒賴清德，更是向蔡英文喊話。