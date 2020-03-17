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盧批政院不准減煤 踐踏中部人民健康
「獨裁粗暴，大開民主倒車，倒行逆施，強暴民意機關」，台中市長盧秀燕針對行政院撤銷管制生煤自治條例部分條文，17日利用市政會議開議前，發表措詞極為嚴厲的聲明，指責行政院是為燃煤製造大廠解套，踐踏700萬中部人民健康。放任助長空氣污染，破壞環境生態，這種獨裁集權粗暴的作法，她要表達「嚴重抗議」。
對於行政院的宣告，盧秀燕認為行政院等於是不允許地方政府落實減煤，也無視中部空污的嚴重性。如今世界趨勢是減煤進而除煤，許多國家也都制訂出除煤時程表，反觀行政院卻不准地方政府落實減煤，反而執意要讓中火及燒煤大廠「燒好燒滿」，無視民眾的呼吸權。
盧秀燕強調，此自治條例不只用來約束燃煤大廠要減煤減碳，還要求中龍、中火等20多家用煤大廠都要配合更新環保設備，如今行政院未經民意機關審查，一句話就說它無效，也一併為他們解套。
盧秀燕接著痛批，「行政院違反憲政、強暴民意機關、剝奪地方自治權、大開民主倒車、實在是倒行逆施」，視法律如無物，一再阻撓地方政府改善空污的努力，就是要和中部700萬民眾的健康作對。最後，她呼籲行政院要拿出執政良心與同理心，和台中市府一起守護民眾健康，不要當空污製造廠商的門神。
「never give up！」對於市府維護環境改善空污的政策一再被「修理打壓」，盧秀燕表示，她仍會選擇站在人民的一方，堅持減煤減碳理念，守護民眾健康並為人民發聲，
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