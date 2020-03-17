國際金融情勢險峻 李貴敏批內閣輕忽無感

新冠肺炎恐慌蔓延，美國總統川普暗示疫情不樂觀，美股道瓊昨天崩跌2997點，周內三度熔斷。國民黨立委李貴敏今在臉書表示，內閣主管部會首長的判斷力，令人質疑；對國際各種金融與經濟險峻情勢的示警，部長們全當作馬耳東風。

李貴敏指出，股市是經濟晴雨表，美股連番暴挫，加上周內三度熔斷，更引發環球金融風暴和經濟危機。一連串消息真令人感嘆。早在兩周前，她在立院財政委員會就質詢財政部、金管會、經濟部、勞動部4位首長，提醒新冠疫情對全球經濟已發生極度影響，國際普遍擔憂類似2008金融海嘯重演。

李貴敏說，她在質詢時請教幾位部長，是否有任何一位覺得今年經濟可能零成長？或對經濟成長不抱希望？遺憾的是，一位都沒有。財政部蘇建榮部長當時說，雖然美國聯準會已降息2碼，政府是否降息要由央行理事會決定，但他認為「美國、台灣情況不一樣」。金管會顧立雄主委則說，後續到底會產生多大衝擊，要看疫情發展狀況，政府「現在無法下定論」。

李貴敏說，這些觀點與評估，其實與國際金融、財政、貨幣政策專家的高度憂慮完全不同，更嚴重的是，美國聯準會降息是希望刺激經濟，台灣出口占了7成，可是政府所提的振興方案卻把注意力全放在刺激消費上，到目前為止，為何還沒見到其他振興方案內容？這個方向是不是搞錯了？

李貴敏說，台灣經濟問題不光是消費減少了，真正問題在製造業的斷鏈，一旦無法確保原料來源，情勢將非常嚴重。可是經濟部沈榮津部長只會力主台商趕快進行生產基地轉移，以補鏈、換鏈、他國代工等方式降低風險。可以說，官員對這一波國際險峻的情勢根本無感。

李貴敏表示，美、英、法等大國各自進入不同的緊急應變模式，義大利幾乎淪陷，加上石油降價的國際衝擊蔓延，都是不爭的事實，也證明歷史教科書已不管用。面對全球經濟萎縮的大環境，衝擊在所難免，沒有一個國家可獨善其身。

她也說，台灣這麼小，更要靠靈活的應變能力，搶得先機，才能有足夠的競爭力度過難關。但如果我國官員還是一副得過且過的輕忽態度，解危機卻畫錯重點，只怕後面還有苦頭要嚐。