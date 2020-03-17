提案修會計法 蔡易餘遭質疑趁亂救扁

正值新冠肺炎疫情時期，民進黨立委蔡易餘提案修「會計法」，擬將國務機要費案除罪，並已在3日完成付委審查，引發趁亂救扁質疑。蔡易餘回應，提案修法並非為幫前總統陳水扁國務機要費案解套，只是單純希望把過去法律漏洞補起來。

草案修法內容主要針對會計法第99條之1，將現行條文對於不罰的適用範圍增加「機要費」，形同為機要費除罪化。

提案案由則提及，檢視國務機要費由來，顯見「機要費」與「特別費」之性質相同；加上特別費的報支及核銷等程序，數十年來儼然形成行政慣例，參與其業務之相關人員如各機關首長或其授權之承辦人員，對其處理方式已產生一定程度之信賴，並依例辦理相關業務。因此，對辦理國務機要費等相關業務之人員，其所按照行政慣例之行為，應給予善意之信賴保護，以杜絕社會各界之爭議並給予解除相關人員之責任。

蔡易餘表示，「會計法」在上屆立委任期時就已提案，但沒能通過，基於屆期不連續才在這會期重新尋求連署，且該案也沒有特別要求黨團協助，只是單純的立法提案。

這次修法並非因人設事，僅是希望補上法律的漏洞；過去在馬政府時期，處理了地方首長的特別費除罪化，但對於總統的國務機要費卻未有動作，明顯有雙重標準，並不合理。蔡也解釋，目前陳水扁服刑的定讞案件是龍潭案，而非國務機要費案，「趁亂救扁」的講法說不通。

至於外傳將接續提案修「赦免法」，賦予總統特赦未定讞案件的權力。蔡易餘表示，仍在評估中，若外界認為時間點不妥，會延後到疫情過後再進行相關計畫。