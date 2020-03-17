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投票權下修18歲 民眾黨青年異口同聲

台灣醒報 / 記者祝潤霖╱台北報導
立委蔡壁如（中）將黨旗交給「民眾黨青年軍團」，宣示將展開一系列校園宣傳活動，近距離接觸推廣「18歲投票權」。（photo by 祝潤霖／台灣醒報）
立委蔡壁如（中）將黨旗交給「民眾黨青年軍團」，宣示將展開一系列校園宣傳活動，近距離接觸推廣「18歲投票權」。（photo by 祝潤霖／台灣醒報）

打破民主「18禁」！民眾黨17日為推動「18歲公民權」修憲發聲，認同18歲投票的比例已達55%，年輕世代降低投票年齡的期望卻被已讀不回。但民進黨黨團總召柯建銘6日曾表示，18歲公民權已經是普世價值，民進黨團也長期支持，「但修憲不是這會期的主旋律」。

大人覺得你不成熟

「有一種不成熟叫『大人覺得你不成熟』。」公關事務長吳怡萱表示，從小爸媽會說：「政治很黑暗」，不要去碰政治。是因為那時網路不普及，接觸公眾事務的管道較少，但這種想法其實已經過時。立委高虹安公關主任王郁文亦表示，成年人有要保護的利益基礎，但環境改變對年輕人的衝擊卻最大，一憲二法跟公民權下修18歲已經是朝野共識，應盡速修憲。

國家治理學院公關事務長吳怡萱（中）透露，18歲在打工、讀書、玩社團、戀愛之餘，有點後悔當年沒有接觸政治。（photo by 祝潤霖／台灣醒報）

青年幫國家選擇未來

文宣創意部副主任蔡峻維說，身邊朋友們對政治也有很多想法，可是只能看和聽，無法選擇想要的政治型態。「這個社會很奇怪，要點開許多網站時，必須選擇是否已滿18歲，但到了選舉就要等20歲才有投票資格。」其實學生比很多大人更有時間了解政治，18歲理應是可以作主，幫國家社會選擇未來方向的年紀。

發言人楊寶禎表示，18歲時剛好是馬英九選總統旋風式獲勝，她曾想過這個年紀為何不能投票，覺得蠻可惜沒參與到當下的氛圍。她在松山高中時加入吉他跟電音社，當過一陣子的Rocker，上大學有小妹妹借她的手機卻滑不動，才驚覺Z世代是跟著智慧科技成長的，投票權也應該要與時俱進，才能跟全球潮流對接。

台大13妹「公衛文」王郁文（右）透露，18歲前一直在看哲學的書，連爸媽都覺得她瘋瘋的，但沒有成為「哲學文」。（photo by 祝潤霖／台灣醒報）

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投票 修憲 民進黨

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