柯文哲給黨員一封信 蔡壁如：黨員很感動 會團結一致

民眾黨主席柯文哲昨天給黨員一封信，提及對黨內爆出緋聞、負面選戰及掉粉風波，感到慚愧，並表示民眾黨缺乏政治歷練，會逐項檢討選戰的缺失及改進方案。立委蔡壁如表示，柯文哲之所以會給黨員一封信，應該是對最近的風波有感而發，黨員都非常感動，表示會更團結。

另外，柯文哲在給黨員的信中提及，這一年來幕僚提醒他「掉粉」、甚至「柯粉」轉「柯黑」，他也會深自檢討。蔡壁如說，柯文哲發出黨員的信之後，群組的支持者都表達很感動，她的Line好友及社團都透露這樣的訊息。

她認為，民眾黨支持者經歷這些風波，都會冷靜下來想，大家還是會團結一致。

蔡壁如說，她自己看到柯文哲的這封信，也非常感動，因為民眾黨成立才半年多，是一個很年輕的政黨，但黨的態度就是面對問題、解決問題、不迴避問題，很多支持者也表示看過信之後很感動。