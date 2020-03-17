獨／江啟臣人事底定 許毓仁管數位
國民黨主席江啟臣人事底定，最快今天下午送派令，明天中常會提報新人事。目前確定秘書長由國民黨前新北市主委李乾龍出任，前立委李彥秀擔任專任副祕書長。據掌握，前立委許毓仁出任數位行銷科技長。
副秘書長除了李彥秀為專任外，前立委柯志恩、顏寬恒以及台南市黨部主委謝龍介為兼任。其餘一級主管，代理文傳會文委王育敏將真除留任，行管會主委邱大展及大陸事務部主任周繼祥也都留任，組發會主委由屏東市前市長葉壽山接任。
據了解，江啟臣上周日南下向高雄市長韓國瑜借將二人，分別是副市長李四川以及葉壽山，希望李四川能回鍋秘書長，但由於李四川是韓市政上重要的副手，工作表現更獲高雄市民認可，由其在此罷韓關鍵時刻更是重要，韓不願放人，最後僅由葉壽山出任組發會主委一職。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言