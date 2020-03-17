民眾黨青年軍秀18歲青澀照 促修憲18歲公民權

為推動「一憲二法」修憲下修公民權至18歲，台灣民眾黨成立青年軍團，宣示民眾黨將展開一系列校園宣傳活動，直接與青年近距離接觸，推廣「18歲投票權」。

民眾黨立委蔡壁如說，民眾黨將推出與各大專院校學生接觸的座談、演講、營隊面對面交流，也希望和社團結合舉辦「為18歲而跳」、「為18歲而唱」等活動，達到擴大宣傳效果。

蔡壁如今天與青年幕僚，包括國家治理學院公關事務長吳怡萱、民眾黨發言人楊寶楨、民眾黨文宣創意部副主任蔡峻維、民眾黨立委高虹安辦公室公關主任王郁文召開「民眾黨青年成軍！打破民主18禁」記者會。

蔡壁如提到，年輕人沒有黨派包袱，會選人不選黨，讓年輕人參與投票，可以促進新陳代謝，進而讓低薪、高房價、高學費的世代正義議題，能進到改革政治的議程上。

民眾黨青年軍團最年輕成員蔡峻維說，他8年前18歲，儘管當時對投票有興趣，但卻沒有投票權，對政治的想法只能看、只能聽，無法去選擇想要的政治形態，這是很奇怪的事。蔡說，許多網站都會以18歲作為年齡界限來決定是否適合年輕人，這應該就是成年的分際，但為什麼投票卻要等到20歲？

楊寶楨說，她18歲時是高三升大學，與現在形象很大不同，當年她是熱音社彈電吉他的搖滾手，高中正是她發覺自己真正個性的年紀，儘管很多年輕人未必有勇氣參與政治，但其實對社會議題有興趣，可以先透過自己的選票，決定未來想支持誰？

吳怡萱也提到，她18歲時忙打工、玩社團、談戀愛，但最大遺憾就是沒有參與政治，隨著現在網路普及，年輕人接觸公共事務管道增加，公共事務的討論不應只是大人的思維才是正確，也應該從教育扎根培養年輕人的公民意識。

民眾黨表示，雖然過去朝野立委都曾推動修法，但卻因政治因素一再推延，阻礙青年參政的權利，也曾有報告顯示，認同18歲投票的比例達到55%，遠超過反對的37%，顯示年輕世代想降低投票年齡的期望，卻被「已讀不回」，民眾黨期許這次能聯合各黨派的力量，促成修憲來擴大青年參政，將公民權下修至18歲，共同幫助台灣「轉大人」。