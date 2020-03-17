台少盟促兩階修憲 18歲公民權單獨成案

修憲18歲公民權喊了15年遲無進度，多年推動18歲公民權的台少盟秘書長葉大華表示，她建議應參採兩階段修憲模式，以18歲公民參政權修憲案單獨成案，或搭配降低修憲門檻，並最快在2021年全國公投日交付公投複決，台少盟也呼籲國會應儘速啟動組成「修憲委員會」。

台灣少年權益與福利促進聯盟、台灣青年民主協會及跨黨派立委鍾佳濱、林為洲、蔡壁如、邱顯智、邱臣遠、賴品妤、林昶佐、范雲等，今天在立法院舉辦「啟動憲改工程、憲改18歲公民權入憲座談會」。葉大華說，目前全世界維持18歲不能投票的民主國家，僅剩台灣及新加坡，顯示全世界投票年紀的主流就是18歲，但台灣還在糾結修憲門檻過高。

為促成18歲公民權修憲，葉大華說，建議採兩階段修憲，以18歲公民參政權修憲案單獨成案為第一階段優先修憲提案，或搭配降低修憲門檻，例如五分之一立委提案、三分之二出席、三分之二決議，修憲公投複決權改採簡單多數決。希望最快2021年全國公投日交付公投複決。

民進黨團書記長鍾佳濱表示，對於是否參採公民團體所提兩階段修憲，讓18歲公民權修憲案單獨成案，鍾表示，黨團還在凝聚共識，搜集各方意見。

國民黨團總召林為洲也提到，目前各黨對公民權修憲有共識，但修憲最大門檻應是在公投複決，須所有公民數一半同意才算通過。但公投法已修法訂每年8月第4個周六、不綁大選，將無法衝高投票率，修憲難過關。

鍾佳濱表示，公投法指的是一般公投，未來是否另立修憲公投法、或修正公投法增訂「修憲公投」條文，都還要再各方討論。

葉大華提到，考量修憲高門檻及啟動不易，建議下修公民權應優先考量以「憲法授權法律訂定參政年齡」的方式處理，在憲法本文移除年齡剛性之規定。

台灣青年民主協會理事長林彥廷也提到，台灣2025年將邁入超高齡化社會，有選票的公民應可要求提出符合利益的政策，但若不下修公民權，等同是犧牲年輕世代的政策福利。

葉大華說，台少盟從2005年開始倡議降低投票年紀，過去民調是8成反對，但經過這10多年來的討論溝通，現在民調也已有七八成民眾認同支持。