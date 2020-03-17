【即時短評】防疫優先 就能視憲法如無物?

新冠肺炎蔓延至今，防疫已然成為國家最大事，凡事打著防疫的大旗，以防疫之名，即可暢行無阻，不管它究竟合不合憲。政府近來拍板限制醫事人員、高中以下師生出境，甚至違反居家隔離或居家檢疫相關規定者，不但不能領取防疫補償，還要公布姓名等，已然是侵害人權，公然把憲法視若無物。

依據憲法規定，人民有居住及遷徙的自由，但以防疫之名，政府不必經過正確的法律程序，即可限制特定族群出境。

憲法是一個國家的精神，是國何以成國的中心思想，當國家為了防疫，可以把法律程序擺到一旁，只因民氣可用，更因為民眾的普遍信賴和讚許，即認為可以便宜行事，不只辜負民眾的信任，更違背了台灣作為一個國家的基本內涵。

另外，以公布姓名為例，政治檔案解密至今仍受限於個資法的保護，如今為了防疫，政府竟可以逾越相關限制，儼然是「只許州官放火，不許百姓點燈」，還透露一層惡意：假如違背政府的命令，就默許他接受社會的公審，反正民意站在政府這一邊。這豈不是間接支持社會霸凌？但政府敢於執行，還是因爲以防疫之名。

當中國大陸為了疫情封城，我們搖頭說他們毫無法制；當中國大陸打壓疫情的吹哨者，我們嘆氣說他們枉顧人權。然而疫情當頭，台灣以防疫之名，還是那個自豪於民主自由、法制治國的台灣嗎？

但願當疫情過去，台灣所保護的不只是民眾的性命安全而已，更堅守住這個國家的精神與價值。