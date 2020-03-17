自主管理期滿現身立院 李永得：在家都跟太太保持距離

客委會主委李永得因為受到澳洲音樂家確診案，自主管理14天，今日是結束14天自主管理後，首度列席立法院院會。李永得受訪時表示，百分之百健康，完全沒問題。他也表示感恩、希望大家都平安。

澳洲音樂家來台演出後確診感染新冠肺炎，與其有密集接觸的音樂家因此居家隔離。李永得也因3月1日與該音樂家碰面，決定高規格防疫，自主管理到14日。

李永得上午在立法院受訪時表示前表示，已經結束自主管理，與他接觸的音樂家全部採檢陰性，且現在已經超過14日，自己百分之百健康。被問到是否鬆口氣？李永得表示感恩，大家都平安。

李永得說，自己採行預防性自主健康管理，期間還是有到客委會辦公，但是盡量減少與同仁的大型會議，辦公室人數都在五個人以下，坐的距離很遠。李永得妻子、民進黨立委邱議瑩透露，兩人在家也會保持距離，一個在客廳、一個在房間，說話都用吼的。李永德也說對，在家都跟太太保持距離。