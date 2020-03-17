蘇貞昌：中火減煤600萬噸比馬政府進步 台中市府也肯定

台中市政府再因中火議題與中央槓上，行政院長蘇貞昌今在立法院備詢時指出，在蔡政府上任後，行政院一直努力，中火減煤600萬噸，比起馬政府時代大大進步，且不是自己講，而是台中市政府也多度發新聞稿提及此事。

行政院日前指出，「台中市生煤管制自治條例」牴觸空汙法，部分條例無效，也讓中火議題再度被點燃。台中市立委黃國書今詢問行政院立場究竟為何。蘇貞昌表示，行政院依法行政，中火這案子從法、理、情行政院都非常堅守，就法來說，行政院環保署是空汙法主管機關，地方自治條例不能違反，因此只好宣布牴觸。

蘇貞昌說，就理來說，蔡總統上任後一再非常重視，行政院一直努力，中火減煤六百萬噸比起馬政府時代大大進步，這不是自己講，台中市政府也多度發新聞稿稱讚有進步，甚至說台中空汙減少四成以上。

蘇貞昌表示，就情來說，台中說空汙狀況要改善，但應該中央、地方大家合力而不是一直批評中央，或是用打錯字這種方式來廢除過去發給中火的許可證，這樣是不合情不合理。

蘇貞昌還說政院這宣布，沒有政治考量，只有環境考量，不分黨籍、不分藍綠，且過去一年來，台中用電量遠高於發電量，都是外縣市發電給台中與相關區域使用，台中這樣「情」也講不過去。