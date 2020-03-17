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國土法恐修惡 環團批：民進黨換了位置換了腦袋

聯合報 / 記者蔡晉宇／台北即時報導
時代力量立院黨團與環團呼籲，民進黨政府莫將國土計畫法修惡。記者蔡晉宇／攝影
時代力量立院黨團與環團呼籲，民進黨政府莫將國土計畫法修惡。記者蔡晉宇／攝影

為阻擋國土計畫法修惡，時代力量立院黨團今天舉行記者會，提出黨團版本之國土計畫法修正草案。當中明定各縣市國土計畫公布實施及公告得延長1年、重大建設計畫等若要檢討、變更，應經過國土計畫審議會審議。出席的環團代表批評，民進黨當年希望國民黨政府不要擱置國土計畫法，但現在全面執政卻要修惡這個法，顯然是換了位置換了腦袋。

黨團總召邱顯智表示，行政院利用外界將焦點擺在審議防疫紓困預算之際，意圖偷渡國土破壞法，非常不應該；民進黨團也表示會提出修正動議，將文化、農業、新能源正面表列為國家重大建設，但內政部在重大公共設施事業認定標準中，早已包含能源類別，不明白「新能源」定義為何。

時力立委王婉諭表示，時代力量版本有兩大重點，嚴格審議與明定期限。在嚴格審議方面，時代力量主張國土計畫「適時檢討變更」的內容和程序，無論是否可以簡化審查，都應受各該管國土計畫審議會審議通過，才能報請行政院或中央主管機關核定；另外，政府興辦國防、重大公共設施或公用事業計畫之性質與規模，必須明確以子法明定。

王婉諭說，行政院版以一定期限來延長實施年限實在過於模糊，時代力量認為地方政府若真有困難，得於提出檢討報告後延長一年，但不能接受用空白授權的方式來處理直轄市、縣(市)國土計畫的公告實施。

時力立委陳椒華指出，農業的部分，台灣很多農地、山坡地已經解編，依現行法令已經可以做相關開發，不希望修法後，政府可以更加肆無忌憚開發，動輒用檢討變更作為理由，「那就真的落實國土破壞法的罵名了」。

搶救大潭藻礁行動聯盟召集人潘忠政認為，過去和民進黨一起奮鬥，希望當時執政的國民黨政府不要擱置國土計畫法，但現在民進黨全面執政卻要修惡這個法。他舉觀塘藻礁為例，說明該案就是打著國家重大建設的理由，嚴重破壞珍貴的自然資源。

綠色消費者基金會秘書長方儉接著表示，自從事環保運動以來，一直認為天作孽猶可為，自作孽不可活，而這次如果真的通過行政院版國土計畫法修法，無疑是自作孽。

時代力量 行政院 民進黨

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