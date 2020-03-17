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昨禁師生出國 侯友宜今呼籲「市民非必要不出國」

聯合報 / 記者王敏旭／新北即時報導
新北市長侯友宜昨宣布，6月底前原則上不准高中職以下師生出國。侯友宜今受訪時再表示，不是只有學生，所有市民也都非必要不要出國。記者王敏旭／攝影
新北市長侯友宜昨宣布，6月底前原則上不准高中職以下師生出國。侯友宜今受訪時再表示，不是只有學生，所有市民也都非必要不要出國。記者王敏旭／攝影

新北市長侯友宜昨宣布，6月底前原則上不准高中職以下師生出國，也讓各縣市政府跟進，中央疫情指揮中心昨也宣布，這學期也禁止師生出國。侯友宜今受訪時再表示，不是只有學生，所有市民也都非必要不要出國。

新北宣布禁止師生出國後，引來外界質疑沒有法源依據，侯友宜表示，按照傳染防治法規定，地方機關視疫情有責任來要求，同時中央在新北宣布以後也馬上說尊重，防疫只有「過」沒有「不及」。

侯友宜說，現階段防疫策略就是「阻絕境外，管控境內」，決戰點在境外，對最容易群聚的校園裡面，更應該以嚴格標準看待，不要看現在旅遊疫情建議第一級，搞不好隔天就變第三級，還是呼籲大家，這段時間沒有必要不要出國。

至於民眾仍堅持出國是否有罰則，侯友宜說，非必要不要出國，如果已經被列為第三集警示區域，民眾返台就是要居家隔離、檢疫，若明知故犯仍外出，就會公布姓名，也沒有補償費用，更要增收費用，這是國家規定他覺得很好。

國人要共體時艱，擋住第一波中港澳的疫情，能不能第二波全球化攻擊，這是現在最嚴峻時刻，現在全世界都在鎖國，民眾不要沒事又出國，把疫情帶回台灣，像是日前疫情單日暴增8案，若擴散出去會倍數成長。

侯友宜指出，防疫只有阻絕於境外，才有辦法管控在境內，必須堵住國門這關，若這關堵不住，境內再如何管控，效果是有限的，大家要遵從中央流行疫情指揮中心以及地方政府的行政態度，才會打勝仗。

出國 疫情 侯友宜

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