防疫假挪威人還開趴 台人：確診不到非常嚴重 在家休息

新冠肺炎疫情在挪威大爆發，但住在首都奧斯陸十年的王小姐說，挪威人完全不恐慌，也不戴口罩，當地人認為對抗病毒就靠自身抵抗力，所以就算驗出確診，但若症狀不到非常嚴重就不會住院，而是在家休息，「挪威目前確診人數接近1300人，但只有49人住院，跟在台灣確診就住負壓病房的狀況非常不同」。

王小姐說，大部分的挪威人認為新冠肺炎就是感冒，雖然現在感染的人數多，但他們覺得不會有什麼影響，只有少數人比較謹慎待在家裡，挪威目前很多人在家上班，也全面停課，「對很多人來說這是突然的假期」，不少年輕人會相約在家「開趴」。

王小姐說，挪威的口罩全部靠進口，1月底時口罩就全部賣完了，當時還有中國遊客，也有當地華人一次買幾十盒寄回中國，所以現在已經買不到口罩，連醫院都口罩不足，挪威人沒有戴口罩的習慣，他們認為只有生病的人才要戴，醫生或專家在媒體上宣傳衛教知識時，也跟民眾說戴口罩沒用，最重要的是勤洗手。

王小姐在挪威從事研究工作，1月時曾接觸中國籍學者。王小姐說，她和中國學者接觸完後就主動改成在家工作，除了去超市採買以外都不出門，但因為當地「一罩難求」，她出門也無法戴口罩，解決的方法是，還好挪威人口少，所以她挑人少的時間出門，在超市選可刷條碼結帳的機器付錢，「這樣出門完全不用跟人接觸」。