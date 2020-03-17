未索取機敏資料 吳斯懷：嚴守份際、坦坦蕩蕩

國民黨立委吳斯懷在立法院本會期加入社福及衛環委員會，卻遭指控向國防部索取涉及資通電軍編制的機敏資料。吳斯懷今接受廣播專訪時再次強調，他要求提供的資料皆不涉及任何機密，是基於立委職權要求部會提供資料，作為問政參考。

吳斯懷遭指要求提供的資料，除了資通電軍作業，預算、人數等，還包括三軍人力編制、聯兵營整備進度、聯合戰力規畫。

吳斯懷表示，這次他雖然在衛環委員會，但國防事務是他的專長，他向多個部會索取資料，在網路上都有數據。有人會問他，為何網路找得到還要索取？他解釋，這些都是散落在不同數據裡面，要花很多時間，有些部會公告的數據是三個月以前，而他基於問政，希望取得即時的數據。

吳斯懷說，有關他想了解的數據及資料，網路上及國防白皮書都有提供，「只要是準則，就是公開資訊，每個官兵都能看到，」國家機密保護法對資訊文件內容有嚴格規範，這些他很清楚，也會嚴守份際，他也在協調會表達，不需要提供機敏資料給他，無奈仍被不當炒作。

吳斯懷說，國防部長嚴德發先前已和他通電話致歉，他認為，部長和高階將領不會有這種誤解，是否在會中有少數一兩位官員透露給媒體，這是不恰當的行為。他坦坦蕩蕩，絕不會背叛中華民國，他提出很多東西都是在這行業幾十年的累積，出發點是希望國家好，不要走冤枉路、犯錯誤。